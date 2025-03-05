Президент Чехии помиловал пять человек

Об этом сообщает администрация президента. Впервые Павел помиловал четырех человек в июле прошлого года.



При предшественнике Павла, Милоше Земане, помилования на первом этапе рассматривались Министерством юстиции, а администрация президента направляла только те, которые соответствовали условиям, установленным бывшим президентом. В прошлом году Канцелярия президента Республики взяла повестку дня исключительно под себя. С тех пор было получено более 1300 ходатайств.



Президент простил оставшийся примерно 16-месячный срок тюремного заключения 49-летнего мужчины, который спровоцировал столкновение с поездом, в результате которого погибли два пассажира, его брат и сын. Сам он получил несколько очень серьезных травм, требующих пожизненного лечения.



«Президент принял во внимание тот факт, что помилованный всю жизнь исправно работал и до сих пор не был наказан. Его младший сын, которого он воспитывает после развода, все еще нуждается в поддержке и надзоре, так как является учеником средней школы», — говорится в сообщении. Мужчина совершил преступление не под воздействием алкоголя или других веществ. Помилование не распространяется на одновременно наложенный запрет на вождение.



Павел также помиловал трех человек, осужденных за выращивание марихуаны. Им оставалось отбыть от трех до четырех лет наказания. Президент принял во внимание, что мужчины были в преклонном возрасте и имели проблемы со здоровьем. «Все они до сих пор вели себя безупречно, уже отбыли значительную часть срока наказания, и их оценка приговора положительная», — заявили в пресс-службе. После освобождения мужчины вернутся к своим семьям.



Последнее помилование касается 32-летнего мужчины, осужденного за пособничество и подстрекательство к распространению марихуаны, и сокращает срок его заключения примерно на пять лет. Он не был инициатором торговли наркотиками, не общался с поставщиками или клиентами не получал прибыль от этой деятельности. Мужчина страдает от тяжелого онкологического заболевания и проходит курс химиотерапии, что президент принял во внимание.



В связи с лечением приговор за деятельность, совершенную им восемь лет назад, неоднократно приостанавливался судом. «До сих пор он вел безупречный образ жизни и исправно работал, пока не заболел. Вместе со своей девушкой он заботится о двух несовершеннолетних детях», — отметили в канцелярии президента.



Помилованием президент может прекратить уголовное преследование, смягчить или отменить наказание, а также погасить судимость. Среди чешских президентов этот институт чаще всего использовал Вацлав Гавел, который помиловал 1 247 преступников, а до него, будучи федеральным президентом, — еще 601 человека. Вацлав Клаус помиловал 412 человек, Земан принял решение о 26 помилованиях. Последний коммунистический президент, Густав Гусак, только в 1988 году помиловал в общей сложности 2 028 человек.