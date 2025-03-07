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У погибшей в зоопарке Остравы козы живот был полон пластиковых пакетов

Новости 420on
9 марта 2025
15:00
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Остравский зоопарк потерял еще одну козу из-за неуправляемого поведения посетителей. У козы, которую сотрудники сначала приняли за беременную, в кишечнике оказался клубок пластиковых пакетов размером с грейпфрут.
Это не первый случай, когда зоопарк теряет животное подобным образом. Впервые заводчики в Остраве заметили проблему с пластиковыми пакетами четыре года назад, когда две козы умерли вскоре друг за другом. У обеих были одинаковые симптомы: апатия, конвульсии и потом смерть.

«Мы были удивлены, когда нашли причину. У них в кишечнике был шар размером с большой грейпфрут. Только когда мы промыли этот шар водой, мы обнаружили, что он состоит из большого количества микротеновых мешков», — рассказал инспектор по разведению Иво Фирла.



Он добавил, что таким же образом умерли еще три козы, последняя — в прошлом месяце. У него есть простое объяснение того, как пластиковые пакеты попали в пищеварительный тракт козы.

«Люди кладут гранулы из торговых автоматов в пакет, а потом заходят с ним в вольер. Особенно дети. Жаждущие лакомства козы, пытаясь получить угощение, бросаются к ним и могут съесть гранулы вместе с пакетом. Мы не подозревали, что это происходит в таких масштабах», — признался он.

Животные жили с пластиковыми мешками в организме, пока их не стало много и они не заняли большую часть кишечника. Тогда они стали причиной проблем и смерти.

Смерть последней козы наступила несмотря на то, что зоопарк три года назад сменил гранулы корма. «Они стали больше, поэтому машина выдает их в меньшем количестве. Доза удобно ложится в руку ребенка, и нет необходимости в пакетике», — пояснила пресс-секретарь зоопарка Шарка Новакова.

По ее словам, несмотря на то, что сотрудники зоопарка и добровольные помощники уделяют повышенное внимание вольерам камерунских коз и овец, чтобы не допустить перекармливания животных и кормления их привезенным и зачастую неподходящим кормом, люди, очевидно, продолжают использовать пакетики.

«Зоопарк призывает посетителей заходить в вольер только с едой в руках, а не с пакетами, соблюдать правила зоопарка, прислушиваться к указаниям наших сотрудников и никогда не кормить животных, кроме коз», — обратилась к общественности Новакова.
Чехия зоопарк животные
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