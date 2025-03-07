Полиция предотвратила ряд трагедий. В этом году семь детей угрожали стрельбой в школах

С начала года полиция задержала семь детей, которые пытались, планировали или всерьез угрожали совершить убийства, подобные тому, что произошло на философском факультете Карлова университета. Новые данные показывают четкие тенденции в отношении детского насилия в Чехии.





72 зарегистрированных случая, включая 29 предполагаемых преступлений. Такими цифрами полиция располагает по состоянию на февраль прошлого года. Это данные с начала года, когда полицейские начали детально отслеживать правонарушения и преступления, совершенные в школах.





В большинстве случаев это угрозы типа: «Я тебя убью, я тут всех перестреляю». Но от полиции поступили оперативные данные, согласно которым семь случаев являются серьезными. Другими словами, полиция предотвратила трагический теракт, подобный тому, что произошел на философском факультете Карлова университета, в семи случаях.





«Мы начали получать информацию из разных регионов о том, что случаи нападения или других преступлений в школах участились. Мы видим, что дети становятся более замкнутыми и агрессивными», — говорит Ондржей Моравчик, пресс-секретарь полицейского президиума.





Полученные данные довольно сложно сопоставить с данными за предыдущие годы. Хотя в прошлом году полиция впервые отследила преступления, совершенные в школах, попытки или планируемые убийства непосредственно в школах в эту статистику не входят. Они включают только зарегистрированные опасные угрозы, которых в прошлом году было шесть.





В прошлом году полиция привлекла к ответственности в общей сложности 14 несовершеннолетних за попытку, планирование или угрозу убийства. В позапрошлом году таких случаев было 11. Однако речь идет о преступлениях, совершенных не только в учебном заведении.





Именно в свете этих цифр и семи серьезных случаев, уже произошедших в этом году, можно проследить четкие тенденции. «Становится очевидным, что школы ведут себя более осторожно и сообщают о большем количестве инцидентов, с другой стороны, число наиболее серьезных преступлений довольно велико. Но нам еще нужно дождаться точных данных, это пока рабочие данные», — говорит Моравчик.





Однако более обобщенные данные также вызывают тревогу и свидетельствуют о росте насилия среди детей. Число детей, привлеченных к ответственности за насильственные преступления, выросло на 26% при сравнении 2019 и 2024 годов. В 2019 году их было 920, в 2024 году — 1 159. В то же время количество зарегистрированных преступлений, совершенных детьми, увеличилось на 23%: 589 преступлений в 2019 году, 724 в прошлом году.





Опасная радикализация детей





Увеличение числа сообщений о единичных случаях со стороны школ подтверждает Ярослав Грабалек, следователь и главный методист по преступлениям в Президиуме полиции. По его словам, полиция призывает школы быть бдительными в рамках различных профилактических программ. Если у них есть хоть малейшие сомнения в подозрительном поведении ребенка, они должны позвонить.





«Школы не недооценивают это, и это хорошо. Когда раньше кто-то кричал в коридоре, что собирается устроить стрельбу в школе, об этом ничего не сообщалось. Теперь, после тех инцидентов, которые у нас произошли, семья и школа понимают, что ситуация может быть более серьезной. Поэтому, конечно, количество сообщений, которые впоследствии не были классифицированы как преступление, увеличилось», — сказал Грабалек.





Он также говорит, что наблюдает большую радикализацию молодежи. «Влияние социальных сетей велико, и радикализация не происходит в одночасье. Мы знаем, что это дети, над которыми издеваются, которых отталкивают. Их гнев очевиден, у них нет друзей, например, и они могут найти альтернативу среди единомышленников. Затем дети могут замкнуться в таком пузыре. В редких случаях может произойти реальное нападение, но обычно все заканчивается угрозами, — говорит Грабалек.





Бдительность необходима





Из зарубежных исследований также следует, что злоумышленники, которые действительно планируют свои действия, заранее более или менее открыто говорят о своих намерениях. Или делятся ими в социальных сетях. Поэтому Грабалек рекомендует школам и семьям без колебаний обращаться в полицию, даже если это ложная тревога.





Именно осведомленность соседей помогла полиции в семи вышеупомянутых случаях, когда речь шла о подготовке к убийству, покушении на убийство или опасных угрозах такого масштаба, что возникало реальное опасение, что преступник выполнит свои угрозы.





Одним из таких случаев является недавнее дело молодого человека, который планировал убийство нескольких одноклассников в начальной школе в Дечине. Ни полиция, ни прокурор не захотели сообщить, на каком этапе его остановили из-за возраста.





«Что касается остальных 65 или около того случаев, то их интенсивность трудно описать, потому что они были выявлены в самом начале, в основном благодаря внимательности соседей. Будь то учителя или ученики. Это люди, которые в большинстве своем неизвестны нам, и у государственных органов фактически нет инструмента, чтобы добраться до их мыслей и фантазий. Это могут сделать только те, кому они доверились. Некоторые из них попали в психиатрические больницы, некоторые находятся под следствием на свободе. Во всех случаях они попали в руки профессионалов», — говорит Моравчик.





Так что полицейское расследование — это не конец этих дел. «Нам важно выяснить, где и как преступник стал радикалом. Это необходимо для того, чтобы мы могли скорректировать профилактические программы, которые мы предлагаем школам», — объясняет Грабалек.





Моравчик говорит, что школы все больше интересуются профилактическими программами полиции. «Большой рост и большой спрос на профилактические лекции со стороны школ часто указывает на то, что школы понимают, что что-то происходит, но пока не хотят давать этому полное название», — говорит он.





Вдохновленные насилием





По мнению полиции, рост радикализации детей и связанного с ней насилия произошел после нападения на факультет искусств в Великобритании, в результате которого нападавший застрелил 14 человек. Как сообщается, на допросах дети и подростки признавались, что их вдохновляют статьи в СМИ и они, возможно, хотят стать «героями».





«Мы всегда видим всплеск, как только в СМИ появляются истории о нападавших. Мы подтверждаем данные зарубежных исследований из Австрии и США», — говорит Моравчик.





Ленка Фельцманова, психолог и председатель SOFA, также считает нападение на философский факультет в декабре прошлого года поворотным моментом. «Когда такое нападение происходит впервые, я не хочу сказать, что оно узаконивает его, но оно становится возможным. И тут происходит стечение нескольких обстоятельств. Если вы посмотрите на данные, то, согласно международным исследованиям, психическое здоровье детей начало ухудшаться в 2010 году, а затем появился ковид и ускорил развитие многих проблем», — говорит она.





Недавнее исследование Национального института психического здоровья показало, что 40% детей демонстрируют признаки умеренной или тяжелой депрессии, 30% — тревоги. По мнению психологов, дети стали более чувствительными.





Однако, по словам Фелцмановой, Чехия ничем не отличается от других стран, причем не только в Европе. «Рост агрессии среди детей — это явление, с которым в той или иной степени сталкиваются все страны, по крайней мере, в европейском контексте. В Чешской Республике у нас просто не было такого случая насилия, пока не произошел случай в Карловом университете», — говорит она.





Чешская школьная инспекция также следит за поведением детей. В ее последнем отчете показано, что в школах наблюдается рост почти всех форм рискованного поведения, за которыми ведется наблюдение. В частности, растет число случаев кибербуллинга, насилия и воровства.





Эксперт: Изменения грядут, но с задержкой





Из-за насилия в школах Министерство образования создало рабочую группу, в которую вошли представители Министерства внутренних дел, Чешской школьной инспекции, Национального института образования и неправительственных организаций. Министерство также рассылает школам методические рекомендации по профилактике.





Ожидается, что в ближайшее время правительство утвердит программу «Безопасное детство», которая была разработана совместно с министерствами в ответ на нападение на философский факультет и «тревожную статистику». Программа направлена на снижение уровня насилия в отношении детей. Меры, которые могут вступить в силу с 2026 года, включают в себя круглосуточные кризисные линии, расширение мобильных групп психического здоровья и увеличение потенциала программ для тех, кто уже совершил насилие.





Однако некоторые эксперты считают, что меры, принимаемые государством, запоздали. А заявление Департамента образования о том, что он «поддерживает профилактические программы в школах и усиливает роль школьных психологов и методистов по профилактике», намекает на то, что школьных психологов и представителей других вспомогательных профессий в школах пока не хватает.





В декабре сам министр Микулаш Бек пообещал, что его ведомство «готовит ряд конкретных мер, таких как укрепление вспомогательных должностей школьных психологов и специальных педагогов, а также увеличение потенциала учебных программ для этих профессий».