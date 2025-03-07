Начало недели будет по-летнему теплым, а затем наступит спад

Очень теплая и солнечная погода, когда температура в Чехии часто поднималась выше 20 градусов и было побито множество температурных рекордов, заканчивается в понедельник. Высокое давление над восточной Европой, на фоне которого на прошлой неделе к нам дошел рекордно теплый воздух, ослабло, освободив место для низкого давления, которое в ближайшие несколько дней будет постепенно перемещаться по центральной Европе.



Понедельник начался с небольшой облачности, однако в течение дня она будет увеличиваться с юга, и первые дожди или ливни появятся на юге Чехии во второй половине дня. Вечером и в ночь на вторник дождевые облака распространятся дальше на север и восток. Однако всего осадков будет немного, всего до 5 мм осадков.





Поскольку пыль из Сахары все еще будет присутствовать над центральной Европой в понедельник, капли дождя будут сметать ее с высоты, и дождь может принять оранжевый, желтовато-коричневый или красноватый оттенок. На промокших от дождя поверхностях, таких как автомобили, окна или внутренние дворики, после высыхания может быть виден тонкий слой оранжевой или коричневой пыли.



Понедельник по-прежнему будет исключительно теплым. Показания термометров будут превышать норму для этого времени года в среднем на 10 градусов. В Богемии температура воздуха после полудня будет часто достигать 15-19 градусов Цельсия, а в Моравии и Силезии будет еще теплее — до 21 градуса Цельсия во второй половине дня. Во многих местах могут снова упасть температурные рекорды. В то же время порывы ветра будут достигать 55 км/ч, и станет немного прохладнее.



В ночь на вторник в северной половине страны будет много облаков, временами пройдет небольшой дождь. Более продолжительные дожди могут выпасть в наветренных частях гор Крконоше, а также в горах Орлицких и Йизерских. В южной половине Чехии небо временно будет полностью безоблачным. Из-за ночных прояснений здесь будет прохладнее. Утром температура опустится до 2°C.



В других регионах утро вторника будет теплее, наиболее распространенная утренняя температура — около 6 градусов.



В течение дня небо будет преимущественно облачным, но вскоре облака уменьшатся, и сквозь тучи покажется солнце. Дождей почти не будет. Небольшие осадки будут редкими, особенно в горных районах на севере страны. Выпадет всего до 2 мм в виде небольшого дождя или ливня.



Ко вторнику на большей части территории станет немного прохладнее. Поэтому маловероятно, что будет побит температурный рубеж в 20 градусов. Максимальная температура, скорее всего, останется в пределах от 11 до 15 градусов по Цельсию, достигая 17 градусов только на юге Моравии.