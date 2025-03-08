Число безработных снова увеличилось и превысило 326 000 человек

«Мы наблюдаем тенденцию медленного роста безработицы. Однако весной это будет смягчено наступлением сезонных работ, которые, как правило, чаще востребованы среди мужчин, чем среди женщин. Тем не менее ситуация в Чехии и в европейском контексте, согласно долгосрочным данным, также очень хорошая», — прокомментировал генеральный директор Бюро труда Даниэль Криштоф.





По его словам, положительно и то, что количество зарегистрированных вакансий в бюро по сравнению с январем увеличилось более чем на 5%, то есть на 4 739.





В настоящее время за трудоустройством и регистрацией в центре занятости в основном обращаются люди из сферы розничной и оптовой торговли, производства металлоконструкций, образования, государственного управления, оборонной промышленности и пищевой индустрии.





В среднем на одну вакансию в Чехии приходится около 3,7 соискателя. Однако ситуация в регионах существенно различается. В Карвине на одну вакансию приходится в среднем 27,1 претендента, в Дечине — 15,2, тогда как в районе Млада-Болеслав — всего 0,7.





Самый высокий уровень безработицы — в регионе Усти-над-Лабем, где он составляет 6,6%. Далее следуют Моравско-Силезский край с 6,1% и Карловарский край с 5,3%. Самые низкие показатели — в Праге с 2,9% и в Среднечешском крае с 3,5%.