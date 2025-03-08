ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Число безработных снова увеличилось и превысило 326 000 человек

Новости и статьи
10 марта 2025
22:00
209
Без работы в феврале остались 326 223 человека, что на 5 707 больше, чем в январе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года центр занятости зарегистрировал на 30 116 больше. Уровень безработицы составил 4,4%, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Это четвертое повышение подряд. В стране насчитывалось более 88 000 вакансий.
«Мы наблюдаем тенденцию медленного роста безработицы. Однако весной это будет смягчено наступлением сезонных работ, которые, как правило, чаще востребованы среди мужчин, чем среди женщин. Тем не менее ситуация в Чехии и в европейском контексте, согласно долгосрочным данным, также очень хорошая», — прокомментировал генеральный директор Бюро труда Даниэль Криштоф.

По его словам, положительно и то, что количество зарегистрированных вакансий в бюро по сравнению с январем увеличилось более чем на 5%, то есть на 4 739.

В настоящее время за трудоустройством и регистрацией в центре занятости в основном обращаются люди из сферы розничной и оптовой торговли, производства металлоконструкций, образования, государственного управления, оборонной промышленности и пищевой индустрии.

В среднем на одну вакансию в Чехии приходится около 3,7 соискателя. Однако ситуация в регионах существенно различается. В Карвине на одну вакансию приходится в среднем 27,1 претендента, в Дечине — 15,2, тогда как в районе Млада-Болеслав — всего 0,7.

Самый высокий уровень безработицы — в регионе Усти-над-Лабем, где он составляет 6,6%. Далее следуют Моравско-Силезский край с 6,1% и Карловарский край с 5,3%. Самые низкие показатели — в Праге с 2,9% и в Среднечешском крае с 3,5%.
безработица Чехия работа
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
10 МАРТА 2025
288
ОБЩЕСТВО
У НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA RS УЖЕ ЕСТЬ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ
19:20
10 МАРТА 2025
815
ОБЩЕСТВО
ЭВАКУАЦИЯ В БРНО. НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ОБНАРУЖЕНА АВИАБОМБА
18:00
10 МАРТА 2025
1242
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: «ЗАКРОЙ РОТ, МЕЛКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК», — ПРИКРИКНУЛ МАСК НА СИКОРСКОГО
16:30
10 МАРТА 2025
636
ОБЩЕСТВО
НАЧАЛО НЕДЕЛИ БУДЕТ ПО-ЛЕТНЕМУ ТЕПЛЫМ, А ЗАТЕМ НАСТУПИТ СПАД
15:00
10 МАРТА 2025
747
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ FLORENC НА ЛИНИИ C ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТОЙ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ-ЗА ПРОТЕЧЕК
13:00
10 МАРТА 2025
1241
ОБЩЕСТВО
НЕМЕЦКИЕ АЭРОПОРТЫ БАСТУЮТ, ПРОТЕСТ ОСЛОЖНЯЕТ СООБЩЕНИЕ С ЧЕХИЕЙ
12:30
10 МАРТА 2025
731
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРЕДОТВРАТИЛА РЯД ТРАГЕДИЙ. В ЭТОМ ГОДУ СЕМЬ ДЕТЕЙ УГРОЖАЛИ СТРЕЛЬБОЙ В ШКОЛАХ
11:20
10 МАРТА 2025
938
ОБЩЕСТВО
АВАРИЯ С ГРУЗОВИКОМ ЗАКРЫЛА ТРАССУ D5 ВОЗЛЕ БЕРОУНА, ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРОБКА ДО САМОЙ ПРАГИ
10:00
10 МАРТА 2025
792
ОБЩЕСТВО
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕХОВ ЕЗДЯТ НА РАБОТУ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
08:00
10 МАРТА 2025
1331
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ ПОЛИТИКИ РЕЗКО ВЫСКАЗАЛИСЬ В АДРЕС МАСКА ЗА ЕГО ИДЕЮ ВЫХОДА ИЗ НАТО
18:00
9 МАРТА 2025
1018
ОБЩЕСТВО
В ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ ЖЕНЩИНАМ НЕ МЕСТО? МИХАЭЛА УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ
15:00
9 МАРТА 2025
1299
ОБЩЕСТВО
У ПОГИБШЕЙ В ЗООПАРКЕ ОСТРАВЫ КОЗЫ ЖИВОТ БЫЛ ПОЛОН ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ
11:00
9 МАРТА 2025
1094
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ
09:40
9 МАРТА 2025
3949
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ХОЧЕТ УСКОРИТЬ ДЕПОРТАЦИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ И ПРОВЕРЯТЬ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ИНОСТРАНЦЕВ
13:00
8 МАРТА 2025
4640
ОБЩЕСТВО
ПЛАТА ЗА ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИТСЯ