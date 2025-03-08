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Эвакуация в Брно. На территории жилого комплекса обнаружена авиабомба

Новости 420on
10 марта 2025
19:20
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Сотни жителей улицы Узбецка в районе Бохунице в Брно, возможно, ожидает неприятный вечер. Во время строительных работ здесь рабочие, по всей видимости, наткнулись на авиационную бомбу времен Второй мировой войны. На место происшествия направляются полицейские и пожарные, и, по предварительной информации, людей из радиуса пятисот метров придется эвакуировать.
«Наши подразделения уже на месте. Скорее всего это авиабомба. В сотрудничестве с полицейскими мы эвакуируем людей и предупреждаем их с помощью текстовых сообщений», — сообщил представитель пожарной службы Штепан Комосны.

Полицейские закрыли для движения транспорта оживленную улицу Йиглавска, что привело к затруднению движения в этой части Брно. «Идет эвакуация жителей прилегающих домов, на место происшествия направляются саперы», — сообщил пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.

Эвакуация была завершена, после чего в дело вступили пиротехники. «Они должны получить информацию о состоянии боеприпасов, а затем принять решение о дальнейших действиях», — пояснил Малашек.

Эвакуационные автобусы также прибыли в жилой комплекс, где жители близлежащих районов могут найти временное убежище.

Пассажиры общественного транспорта также вынуждены считаться с большими проблемами, так как трамвайные линии 6, 7 и 8 были полностью остановлены на несколько десятков минут. Трамваи должны были снова начать ходить, но они не останавливаются на остановке Krematorium. 
Брно Чехия
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