Эвакуация в Брно. На территории жилого комплекса обнаружена авиабомба
10 марта 2025
19:20
816
Сотни жителей улицы Узбецка в районе Бохунице в Брно, возможно, ожидает неприятный вечер. Во время строительных работ здесь рабочие, по всей видимости, наткнулись на авиационную бомбу времен Второй мировой войны. На место происшествия направляются полицейские и пожарные, и, по предварительной информации, людей из радиуса пятисот метров придется эвакуировать.
«Наши подразделения уже на месте. Скорее всего это авиабомба. В сотрудничестве с полицейскими мы эвакуируем людей и предупреждаем их с помощью текстовых сообщений», — сообщил представитель пожарной службы Штепан Комосны.
Полицейские закрыли для движения транспорта оживленную улицу Йиглавска, что привело к затруднению движения в этой части Брно. «Идет эвакуация жителей прилегающих домов, на место происшествия направляются саперы», — сообщил пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.
Эвакуация была завершена, после чего в дело вступили пиротехники. «Они должны получить информацию о состоянии боеприпасов, а затем принять решение о дальнейших действиях», — пояснил Малашек.
Эвакуационные автобусы также прибыли в жилой комплекс, где жители близлежащих районов могут найти временное убежище.
Пассажиры общественного транспорта также вынуждены считаться с большими проблемами, так как трамвайные линии 6, 7 и 8 были полностью остановлены на несколько десятков минут. Трамваи должны были снова начать ходить, но они не останавливаются на остановке Krematorium.
Полицейские закрыли для движения транспорта оживленную улицу Йиглавска, что привело к затруднению движения в этой части Брно. «Идет эвакуация жителей прилегающих домов, на место происшествия направляются саперы», — сообщил пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.
Эвакуация была завершена, после чего в дело вступили пиротехники. «Они должны получить информацию о состоянии боеприпасов, а затем принять решение о дальнейших действиях», — пояснил Малашек.
Эвакуационные автобусы также прибыли в жилой комплекс, где жители близлежащих районов могут найти временное убежище.
Пассажиры общественного транспорта также вынуждены считаться с большими проблемами, так как трамвайные линии 6, 7 и 8 были полностью остановлены на несколько десятков минут. Трамваи должны были снова начать ходить, но они не останавливаются на остановке Krematorium.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
10 МАРТА 2025
209
21:00
10 МАРТА 2025
290
18:00
10 МАРТА 2025
1242
16:30
10 МАРТА 2025
637
15:00
10 МАРТА 2025
747
13:00
10 МАРТА 2025
1241
12:30
10 МАРТА 2025
731
11:20
10 МАРТА 2025
938
08:00
10 МАРТА 2025
1331
18:00
9 МАРТА 2025
1018
15:00
9 МАРТА 2025
1299
11:00
9 МАРТА 2025
1094
13:00
8 МАРТА 2025
4640