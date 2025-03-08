Эвакуация в Брно. На территории жилого комплекса обнаружена авиабомба

«Наши подразделения уже на месте. Скорее всего это авиабомба. В сотрудничестве с полицейскими мы эвакуируем людей и предупреждаем их с помощью текстовых сообщений», — сообщил представитель пожарной службы Штепан Комосны.



Полицейские закрыли для движения транспорта оживленную улицу Йиглавска, что привело к затруднению движения в этой части Брно. «Идет эвакуация жителей прилегающих домов, на место происшествия направляются саперы», — сообщил пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.



Эвакуация была завершена, после чего в дело вступили пиротехники. «Они должны получить информацию о состоянии боеприпасов, а затем принять решение о дальнейших действиях», — пояснил Малашек.



Эвакуационные автобусы также прибыли в жилой комплекс, где жители близлежащих районов могут найти временное убежище.



Пассажиры общественного транспорта также вынуждены считаться с большими проблемами, так как трамвайные линии 6, 7 и 8 были полностью остановлены на несколько десятков минут. Трамваи должны были снова начать ходить, но они не останавливаются на остановке Krematorium.