Уволенный сотрудник чешского телевидения получил в прошлом году 17 выходных пособий на общую сумму 1,7 млн крон

Столь высокое выходное пособие стало возможным благодаря сочетанию положения о конкуренции и коллективного договора, согласно которому за каждые пять лет работы в ЧТ добавляется месячная зарплата.



По данным сервера Parlamentní listy, который привлек внимание к этому делу, из анонимизированных данных невозможно определить, о каком сотруднике идет речь. Средняя зарплата составляет чуть менее 99 000 крон.



Неясно даже, какую роль в размере выходного пособия сыграла антимонопольная оговорка, которая используется для ключевых сотрудников, чтобы предотвратить их уход к конкуренту. Они получают денежную компенсацию в течение определенного периода времени. Оговорка о конкуренции может быть заключена на срок до 12 месяцев и должна составлять не менее половины средней зарплаты сотрудника в месяц.



По данным сервера, в прошлом году только один сотрудник ЧТ получил столь же высокое выходное пособие, в то время как подавляющее большинство уволилось без выходного пособия или с выплатой до шести окладов. Эти стандартные условия были оговорены профсоюзами телекомпании в коллективном договоре.