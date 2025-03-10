Уволенный сотрудник чешского телевидения получил в прошлом году 17 выходных пособий на общую сумму 1,7 млн крон
11 марта 2025
08:00
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Сотрудник Чешского телевидения (ЧТ) получил в прошлом году выходное пособие, эквивалентное 17 зарплатам, на общую сумму 1 682 475 крон. Кто этот человек и какую должность он занимал на Чешском телевидении, не уточняется.
Столь высокое выходное пособие стало возможным благодаря сочетанию положения о конкуренции и коллективного договора, согласно которому за каждые пять лет работы в ЧТ добавляется месячная зарплата.
По данным сервера Parlamentní listy, который привлек внимание к этому делу, из анонимизированных данных невозможно определить, о каком сотруднике идет речь. Средняя зарплата составляет чуть менее 99 000 крон.
Неясно даже, какую роль в размере выходного пособия сыграла антимонопольная оговорка, которая используется для ключевых сотрудников, чтобы предотвратить их уход к конкуренту. Они получают денежную компенсацию в течение определенного периода времени. Оговорка о конкуренции может быть заключена на срок до 12 месяцев и должна составлять не менее половины средней зарплаты сотрудника в месяц.
По данным сервера, в прошлом году только один сотрудник ЧТ получил столь же высокое выходное пособие, в то время как подавляющее большинство уволилось без выходного пособия или с выплатой до шести окладов. Эти стандартные условия были оговорены профсоюзами телекомпании в коллективном договоре.
По данным сервера Parlamentní listy, который привлек внимание к этому делу, из анонимизированных данных невозможно определить, о каком сотруднике идет речь. Средняя зарплата составляет чуть менее 99 000 крон.
Неясно даже, какую роль в размере выходного пособия сыграла антимонопольная оговорка, которая используется для ключевых сотрудников, чтобы предотвратить их уход к конкуренту. Они получают денежную компенсацию в течение определенного периода времени. Оговорка о конкуренции может быть заключена на срок до 12 месяцев и должна составлять не менее половины средней зарплаты сотрудника в месяц.
По данным сервера, в прошлом году только один сотрудник ЧТ получил столь же высокое выходное пособие, в то время как подавляющее большинство уволилось без выходного пособия или с выплатой до шести окладов. Эти стандартные условия были оговорены профсоюзами телекомпании в коллективном договоре.
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