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Началось строительство очередного участка D6 между Карловыми Варами и Прагой

Новости 420on
11 марта 2025
10:00
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В Карловарском крае состоялась торжественная церемония открытия первой в истории автомагистрали D6 между Карловыми Варами и Прагой. Это участок длиной почти восемь километров между Бошовом и Книнице. Ожидается, что расходы на реализацию, которая должна быть завершена к концу 2027 года, составят около 2,83 млрд крон.
Это примерно на миллиард меньше, чем изначально предполагалось в проекте.

«В настоящее время мы строим почти тридцать пять километров автомагистрали D6», — напомнил министр транспорта Мартин Купка (ODS).

«Уже в сентябре этого года водители могут рассчитывать на открытие двух оставшихся среднечешских участков возле Горжовичек и Горжесед, общей протяженностью почти пятнадцать километров», — продолжил он. «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить завершение строительства всей автомагистрали от Праги до Карловых Вар в 2028 году», — добавил Купка.

Начало нового участка следует за участком автомагистрали Бошов—Лубенец, строительство которого было завершено в 2015 году. В результате работ на новом участке будет создана развязка с поворотом на Жлутице, а также на участке будет построено шесть мостов. Самый длинный из них составит почти полкилометра.

Дирекция дорог и автомагистралей (ŘSD) также построит двустороннюю зону отдыха вблизи Верушичков вдоль маршрута, где будет более двухсот парковочных мест, сто из которых для грузовиков и девять для караванов.

«Благодаря строительству автомагистрали снизится уровень шума в жилых районах, улучшится возможность использования трассы I/6 для местного транспорта и общая доступность Карловарского края», — заявил генеральный директор ŘSD Радек Матл. Он напомнил, что в феврале в районе Любенца началось строительство первого центра управления и обслуживания автодорог на D6, а также штаб-квартиры дорожной полиции. Строительство должно быть завершено в следующем году.

Из примерно ста четырнадцати километров пути между столицей и Карловыми Варами осталось достроить 56 километров автомагистрали. Помимо двух упомянутых участков в Среднечешском крае, которые должны быть завершены в сентябре, на рубеже этого и следующего года также ожидается ввод в эксплуатацию двухкилометровой объездной дороги Любенец.

В следующем году дорожники планируют начать строительство участков Книнице—Жалманов (7 км), Ольшова Врата — Жалманов (7,3 км) и, наконец, участка Карловы Вары — Ольшова Врата (8 км).
дороги строительство Карловарский край Чехия
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