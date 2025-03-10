Половина семей беженцев из Украины в прошлом году находилась за чертой бедности

Человек сталкивается с бедностью по доходам, если он не получает даже 60% медианного чистого дохода. В прошлом году, по данным статистического управления, черта бедности составляла 18 163 кроны для одного человека, 27 244 кроны для двух взрослых или 23 693 кроны для одинокого родителя с ребенком до 13 лет.





Согласно данным, полученным прошлым летом, 50% семей беженцев располагали доходами ниже 60% медианного уровня. 38% семей не имели даже половины. В бедных по доходам семьях 55% составляли родители-одиночки с одним ребенком и 71% — с двумя и более детьми.



Среди домохозяйств с двумя или более взрослыми и одним ребенком 46% находились в бедности, с несколькими несовершеннолетними — 52%. 41% одиноких людей жил в условиях бедности по доходам.





66% респондентов в ноябре прошлого года работали полный рабочий день или более 30 часов в неделю. Еще 14% имели работу менее 30 часов. В общей сложности 16% не работали, а 4% трудились удаленно в Украине, в основном это были студенты университетов.





Беженцы занимали значительно более высокие профессиональные позиции в Украине, а квалифицированные специалисты среди них часто вынуждены переходить на менее требовательные должности, поэтому прибывшие в Чехию по-прежнему работают значительно ниже своей квалификации.





На родине 45% работающих были специалистами, тогда как в Чехии такие должности занимают лишь 16%.



6% людей в Украине зарабатывали на жизнь в качестве операторов машин и оборудования, в Чехии их доля составляет 31%. 3% беженцев были подсобными и неквалифицированными рабочими в своей стране, а в Чешской Республике такую работу выполняют 15%. Некоторые затем перешли в категорию квалифицированных кадров.





Занятость напрямую связана со знанием языка, которое постепенно улучшается. Почти две трети беженцев заявили, что владеют чешским в повседневных ситуациях. Среди них 7% не имеют работы. 11% не говорят по-чешски или знают только несколько фраз, и более трети из них не трудоустроены. 28% беженцев посещают курсы. Основными препятствиями для этого являются нехватка времени из-за работы и, в некоторых случаях, финансовые трудности.





Прошлым летом беженцы зарабатывали в среднем 182 кроны в час чистыми — на 15 крон больше, чем годом ранее. Однако в реальном выражении доходы не выросли из-за инфляции. Доля тех, кто не зарабатывает даже 100 крон в час, снижается: в августе 2022 года их было более трети, тогда как в июле прошлого года — 15%. 45% работников получают более 150 крон в час.





Треть опрошенных заявили, что их заработка недостаточно для покрытия расходов на жизнь. Для 62% он оказался достаточным. Количество людей с трудовым доходом постепенно увеличивается, тогда как доля домохозяйств, получающих гуманитарную помощь, снижается.