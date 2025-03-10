Почему станция метро Florenc была закрыта два дня из-за воды? Ошибка могла быть допущена при социализме

Станция закрыта, подземный переход закрыт, опасность травм. Последние два дня в пражском районе Florenc все выглядело как на стройке. Транспортная компания уже давно ремонтирует потолочное перекрытие на станции метро, а в воскресенье днем произошло неожиданное закрытие линии C из-за сильной утечки воды. Некоторые люди путались между разными указателями, ситуацию спасли координаторы движения в зеленых жилетах.





«Я понятия не имею, как это могло произойти, но воды действительно очень много. Линия C закрыта до дальнейшего уведомления, вы можете воспользоваться альтернативным трамваем или пересесть на другое метро», — сказал координатор на месте уже во вторник днем.





«Знаете, политики любят фотографироваться на открытии новых станций, но они должны уделять больше внимания реконструкции старых, иначе все закончится вот так», — добавил он.





Пересадочная станция наконец открылась во вторник вечером. Напомним, что проблема была вызвана повреждением водопровода.





Гржиб: Я хочу знать, кто виноват





Зденек Гржиб (Пираты), заместитель мэра города, отвечает за дорожное движение в мегаполисе. Сейчас детально выясняется, где и когда произошла ошибка и можно ли было ее предотвратить. Незначительные утечки воды на станции находятся вне зоны у края платформы и поэтому не представляют никакой угрозы для безопасности пассажиров и движения на станции, отметил он.





Гржиб также сказал, что проверит, не была ли допущена ошибка при первоначальном строительстве. Станция метро Florenc работает с 1974 года. В то время здесь была конечная станция первой линии пражского метро с девятью станциями под названием Sokolovská. «Стройка века» была осуществлена работниками компании Vodní stavby, а позже Metrostav.

Флоренц — один из ключевых транспортных узлов Праги, через станцию ежедневно проходят сотни тысяч человек, на поверхности находится узел трамвайных линий, под землей — две линии метро, а в районе на границе между Нове Место и Карлином — большая автобусная станция. Сейчас вся развязка находится в стадии строительства, и людям приходится объезжать ее сложным путем, некоторые участки даже полностью непроходимы.





Потолочное перекрытие на Florenc начали ремонтировать еще при предыдущей пражской администрации, и тогдашний заместитель по транспорту и нынешний депутат от оппозиции Адам Шейнхерр не видит в утечке воды человеческого фактора.





Florenc — важная станция





«Это действительно масштабная реконструкция стоимостью в миллиарды крон. Строительный подрядчик не мог этого предусмотреть», — сказал Шейнхерр, имея в виду поврежденный водопровод.





Протечки воды на станциях пражского метро не являются чем-то необычным для пассажиров. С этой проблемой сталкиваются такие станции, как Anděl, Náměstí Republiky, Muzeum, Karlovo náměstí и Můstek. Например, в сентябре прошлого года брезент, прикрепленный к потолку на станции Muzeum, помог предотвратить протекание воды. Но количество воды, которое наблюдалось на этой неделе во Флоренции, беспрецедентно. За исключением, конечно, наводнения, когда были затоплены несколько станций и километры туннелей.





В марте 2022 года транспортная компания начала ремонт потолочного перекрытия под перекрестком улиц Кржижикова и Ке Штваничи на станции; реконструкция потребовала и будет требовать неоднократного закрытия на выходные части линии C.





Согласно более ранней информации, стоимость реконструкции составляет почти 1,8 миллиарда чешских крон, ее выполняют для компании Metrostav DIZ и Geosan. Работы должны быть завершены к концу следующего года.

С чисто технической точки зрения закрытие Florenc не было такой уж проблемой, поскольку метро не пришлось полностью останавливать, а поезда смогли проехать через станцию. Кроме того, в Праге в этой части города существует достаточно надежная система наземного транспорта, которая может справиться с возросшим количеством пассажиров.





Теперь эксперты попытаются объяснить, почему такие протечки, как сейчас на Florenc, вообще могут происходить в метро. Каждая станция метро имеет гидроизоляционные слои и дренажную систему для предотвращения протечек.





По словам Даниэля Шабика, руководителя отдела коммуникаций транспортной компании, часть потолка над вестибюлем станции Florenc C сейчас вскрывается для реконструкции, а старые гидроизоляционные слои заменяются. А когда делается новый потолок, то, как отмечает Шабик, делается и новая изоляция.





Когда гидроизоляционные слои полностью исправны, вода может попасть на станцию метро несколькими путями: сверху через вход с улицы (например, по эскалаторам или лестницам, как в случае наводнения) или изнутри — например, из-за проблем в канализационной системе. По словам Шабика, то, что произошло в метро Florenc, — это сочетание прорыва водопровода и реконструкции потолка, включая гидроизоляционные слои, которые на данный момент не защищают станцию.





«Как только вы делаете траншею в каком-то месте и сбрасываете давление, соединение самопроизвольно расшатывается, и оно может преодолеть давление окружающей среды, из которой начинает хлестать вода. Именно это произошло сейчас на Florenc. В случае с реконструкцией потолочного перекрытия над вестибюлем станции Florenc C мы вскрываем и изменяем сам потолок. Поэтому подрядчик придумал и изготовил специальный навес, который перемещается по рельсам, чтобы защитить станцию от дождя именно в том месте, где сейчас ведутся работы. В этот раз вода пришла с неожиданной стороны», — добавляет он.