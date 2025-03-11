Путин: Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но хочет разобраться с причинами

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.



«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — сказал Путин.



Комментируя готовность Украины к прекращению боевых действий, Путин сказал: «Вы знаете, так вот встреча, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии — она внешне может быть выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле, убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле».



«Сама по себе идея правильная. И мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить», — сказал Путин.



«Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнерами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», — отметил он.



Путиг впервые публично прокомментировал предложение о 30-дневном полном прекращении огня в боях между Россией и Украиной, с которым недавно выступили Соединенные Штаты. Киев ранее заявил, что согласен с этим предложением.