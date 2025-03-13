ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Липавский хочет обсудить с министрами иностранных дел ЕС дальнейшее существование радио «Свободная Европа»

Новости 420on
17 марта 2025
13:00
164
Министр иностранных дел Ян Липавский на встрече с коллегами из ЕС хочет обсудить вопрос о продолжении работы радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» (RFE/RL), финансирование которого правительство США хочет прекратить.
Об этом он заявил в программе «Вопросы Вацлава Моравца». Депутат Европарламента Дануше Нерудова (STAN) хотела бы обсудить вопрос о дальнейшем существовании этого СМИ, базирующегося в Праге, на заседании Европарламента.

В интересах Европы, чтобы такие передачи продолжались, заявил Липавский, который осенью будет баллотироваться в нижнюю палату парламента от коалиции «Вместе». Он отметил, что эти передачи способствуют развитию демократических сил в странах Восточной Европы и Азии. Представители оппозиции Радек Вондрачек (ANO) и Ярослав Фолдина (SPD) высказались против финансирования RFE/RL. По словам лидера SPD Томио Окамуры, «нет никаких причин субсидировать работу какого-либо иностранного радио, тем более радио, которое явно не нужно его собственному основателю». США должны сами решать, что делать с RFE/RL, написал Окамура, отвечая на вопрос ČTK.

Прекращение финансирования последовало за решением президента США Дональда Трампа, принятым в пятницу, сократить Агентство глобальных медиа США (USAGM) до установленного законом минимума. Он обосновал это сокращение уменьшением федерального бюрократического аппарата. 

Липавский уже заявил в субботу вечером, что молчание RFE/RL и «Голоса Америки», работу которых планируется сократить, станет потерей не только для людей, живущих в условиях несвободы, но и для всех тех, кто верит в демократию.

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил, что прекращение финансирования RFE/RL и «Голоса Америки» является еще одним доказательством того, что при Дональде Трампе Америка будет больше сосредоточена на себе. «Давайте возьмем на себя ответственность как Европа за радио, которое годами говорило с нами свободным голосом, и давайте финансировать Свободную Европу с маленькой и большой буквы S европейскими деньгами», — написал он.

«По его мнению, RFE/RL сыграло ключевую роль в формировании гражданского сопротивления в бывшей Чехословакии и заслуживает того, чтобы и впредь быть таким же источником надежды для других стран. Однако финансирование не может быть «исключительно чешской инициативой». Томаш Чернин, заместитель председателя TOP 09, выразил аналогичное мнение. «Я не думаю, что только Чешская Республика должна участвовать в продолжении работы такой станции. Мы должны искать решения и соображения на европейском уровне», — сказал он в интервью ČTK.

Необходимо политически осмыслить, что значит радио «Свободная Европа» для Чехии и для Европы, сказал сегодня Липавский. «В наших интересах, чтобы тоталитаризм не процветал по соседству с нами», — добавил он. Вопрос, по его словам, заключается в том, как политическая сцена в Конгрессе США отреагирует на решение Белого дома.

Бывший редактор «Свободной Европы» Ефим Фиштейн напомнил Чешскому телевидению, что в прошлом было несколько попыток закрыть радио. «Я думаю, что возобновление вещания может произойти в будущем, если окажется, что существующие технические средства не заменят крупный медиаконцерн», — сказал он сегодня в интервью ČT. Но он сомневается, что вещание будет восстановлено при президентстве Трампа. «Европа не является единым организмом и не имеет единого мнения по этому вопросу.  У нее даже нет представления о том, что и где могла бы транслировать "Свободная Европа"», — сказал он.
Европа Радио Свобода США Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
17 МАРТА 2025
366
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ ПРОХЛАДНОГО НАЧАЛА НЕДЕЛИ В ЧЕХИЮ ПРИДЕТ ПОТЕПЛЕНИЕ
09:00
17 МАРТА 2025
527
ОБЩЕСТВО
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП АВТОКРАН СЕРЬЕЗНО ПОВРЕДИЛ АВТОБУС В ПРАГЕ
18:50
16 МАРТА 2025
2158
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ЖЕНЩИНА С СОБАКОЙ ВЫПРЫГНУЛА С 11-ГО ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА
17:00
16 МАРТА 2025
2483
ОБЩЕСТВО
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ В ПУНКТЕ ВЫДАЧИ
15:00
16 МАРТА 2025
5656
ЭКОНОМИКА
В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ ЧЕХИИ «УШЛО» 312 МИЛЛИАРДОВ КРОН ДИВИДЕНДОВ
09:00
15 МАРТА 2025
8206
ОБЩЕСТВО
НА ЧЕШСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЕЗДА ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ
22:00
14 МАРТА 2025
5008
ЭКОНОМИКА
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ТОПЛИВО В ЧЕХИИ УСКОРИЛОСЬ
16:30
14 МАРТА 2025
1924
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: Я ПОДХОЖУ К ЗАЯВЛЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ДИКТАТОРА С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
15:00
14 МАРТА 2025
3969
ОБЩЕСТВО
ВСЕ ЭТО ПОХОЖЕ НА ОБМАН. ВОДИТЕЛИ НАЗЫВАЮТ УЧАСТОК D4 ПЕРЕД ПИСЕКОМ ЗАПАДНЕЙ
13:00
14 МАРТА 2025
1334
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ 9 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА
10:00
14 МАРТА 2025
1726
ПОЛИТИКА
НОВАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ ЕС УКРАИНЕ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ТРИЛЛИОН КРОН
08:00
14 МАРТА 2025
1557
ПОЛИТИКА
ЕС НЕ МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ О ПРОДЛЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ, ВЕНГРИЯ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ
22:00
13 МАРТА 2025
5934
ПОЛИТИКА
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ЧЕХИИ: ЧТО ЖДЕТ СТРАНУ?
21:00
13 МАРТА 2025
1820
ОБЩЕСТВО
ОДОБРЕНЫ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОНОМНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СОЗДАНИЕ НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ
20:10
13 МАРТА 2025
1404
ОБЩЕСТВО
В ТУАЛЕТЕ ЧЕШСКОГО ПАРЛАМЕНТА НАШЛИ ПИСТОЛЕТ. ЭТО ПРИВЕДЕТ К БОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРОВЕРКАМ