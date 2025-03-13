Липавский хочет обсудить с министрами иностранных дел ЕС дальнейшее существование радио «Свободная Европа»

Об этом он заявил в программе «Вопросы Вацлава Моравца». Депутат Европарламента Дануше Нерудова (STAN) хотела бы обсудить вопрос о дальнейшем существовании этого СМИ, базирующегося в Праге, на заседании Европарламента.





В интересах Европы, чтобы такие передачи продолжались, заявил Липавский, который осенью будет баллотироваться в нижнюю палату парламента от коалиции «Вместе». Он отметил, что эти передачи способствуют развитию демократических сил в странах Восточной Европы и Азии. Представители оппозиции Радек Вондрачек (ANO) и Ярослав Фолдина (SPD) высказались против финансирования RFE/RL. По словам лидера SPD Томио Окамуры, «нет никаких причин субсидировать работу какого-либо иностранного радио, тем более радио, которое явно не нужно его собственному основателю». США должны сами решать, что делать с RFE/RL, написал Окамура, отвечая на вопрос ČTK.





Прекращение финансирования последовало за решением президента США Дональда Трампа, принятым в пятницу, сократить Агентство глобальных медиа США (USAGM) до установленного законом минимума. Он обосновал это сокращение уменьшением федерального бюрократического аппарата.





Липавский уже заявил в субботу вечером, что молчание RFE/RL и «Голоса Америки», работу которых планируется сократить, станет потерей не только для людей, живущих в условиях несвободы, но и для всех тех, кто верит в демократию.





Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил, что прекращение финансирования RFE/RL и «Голоса Америки» является еще одним доказательством того, что при Дональде Трампе Америка будет больше сосредоточена на себе. «Давайте возьмем на себя ответственность как Европа за радио, которое годами говорило с нами свободным голосом, и давайте финансировать Свободную Европу с маленькой и большой буквы S европейскими деньгами», — написал он.





«По его мнению, RFE/RL сыграло ключевую роль в формировании гражданского сопротивления в бывшей Чехословакии и заслуживает того, чтобы и впредь быть таким же источником надежды для других стран. Однако финансирование не может быть «исключительно чешской инициативой». Томаш Чернин, заместитель председателя TOP 09, выразил аналогичное мнение. «Я не думаю, что только Чешская Республика должна участвовать в продолжении работы такой станции. Мы должны искать решения и соображения на европейском уровне», — сказал он в интервью ČTK.





Необходимо политически осмыслить, что значит радио «Свободная Европа» для Чехии и для Европы, сказал сегодня Липавский. «В наших интересах, чтобы тоталитаризм не процветал по соседству с нами», — добавил он. Вопрос, по его словам, заключается в том, как политическая сцена в Конгрессе США отреагирует на решение Белого дома.





Бывший редактор «Свободной Европы» Ефим Фиштейн напомнил Чешскому телевидению, что в прошлом было несколько попыток закрыть радио. «Я думаю, что возобновление вещания может произойти в будущем, если окажется, что существующие технические средства не заменят крупный медиаконцерн», — сказал он сегодня в интервью ČT. Но он сомневается, что вещание будет восстановлено при президентстве Трампа. «Европа не является единым организмом и не имеет единого мнения по этому вопросу. У нее даже нет представления о том, что и где могла бы транслировать "Свободная Европа"», — сказал он.