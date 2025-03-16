Иностранец не знал, что въезжает на переезд. Он попал под грузовой поезд и чудом выжил
18 марта 2025
18:00
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В понедельник 24-летний молодой человек, чей автомобиль был отброшен проходящим грузовым поездом на переезде в Закупах в районе Ческа-Липы, получил лишь незначительные травмы. Иностранец заявил полиции после аварии, что он не знал, что въезжает на переезд.
Авария произошла в полдень понедельника. Молодой человек за рулем Škoda Octavia ехал из Божикова в сторону Закуп. По данным полиции, он въехал на переезд, несмотря на то, что светофор работал, а машинист грузового поезда сигналил.
«Это иностранец, который, предположительно, не знал, что приближается к переезду. Он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков», — сказала пресс-секретарь полиции Ивана Балакова, добавив, что сотрудники дорожной полиции не обнаружили на месте происшествия следов торможения.
«Это иностранец, который, предположительно, не знал, что приближается к переезду. Он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков», — сказала пресс-секретарь полиции Ивана Балакова, добавив, что сотрудники дорожной полиции не обнаружили на месте происшествия следов торможения.
Железнодорожный переезд между Закупами и Божиковым не имеет ограждений, и на нем часто происходят аварии, иногда с трагическим концом.
В составе поезда, направлявшегося из Мимоны в Ческа-Липу, было 16 вагонов общим весом 683 тонн. Локомотив грузового поезда ударил в правый бок Octavia и сбросил автомобиль с рельсов. «На помощь молодому человеку пришел не иначе как ангел-хранитель. Благодаря тому, что он был пристегнут, он получил лишь незначительные травмы и был доставлен в больницу в Ческа-Липе на машине скорой помощи», — пояснила она.
Из-за аварии движение на линии Либерец — Ческа-Липа было закрыто на несколько часов.
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