«В ходе беседы Дональд Трамп выступил с предложением о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Владимир Путин позитивно отреагировал на эту инициативу и незамедлительно отдал российским военным соответствующие распоряжения», — говорится в заявлении Кремля для прессы.



Однако, по словам Путина, одним из основных условий мирного урегулирования в Украине является полное прекращение поставок иностранной военной помощи в Украину.



Российский президент также сообщил Трампу, что в среду Москва и Киев обменяются пленными, сообщает агентство ТАСС. «В качестве жеста доброй воли Россия передаст Украине 23 тяжелораненых военнослужащих», — заявили в Кремле.



Но Путин также пожаловался президенту США на «варварские преступления» украинских солдат против российских граждан в Курской области России.



По данным информационного агентства ТАСС, глава Кремля в разговоре с президентом США Трампом подтвердил, что приложит все возможные усилия для того, чтобы переговоры по мирному урегулированию в Украине были устойчивыми и долгосрочными.



«Президент России заявил, что готов вместе с американскими партнерами тщательно изучить возможные пути достижения всеобъемлющего, устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении Кремля.



Путин также отметил, что при урегулировании конфликта необходимо учитывать «безусловную необходимость устранения коренных причин кризиса и законные интересы России».



Во время разговора лидеры двух стран также договорились начать переговоры о безопасности судоходства в Черном море.



Путин, по приказу которого российские войска вторглись в соседнюю страну более трех лет назад, вызвав самый кровопролитный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, ранее заявлял, что Россия не позволит Украине вступить в НАТО. Она также призвала к «демилитаризации» соседней страны, а также к выводу украинских войск из четырех украинских областей, которые были частично оккупированы российскими войсками после их вторжения в соседнюю страну в феврале 2022 года и объявлены Москвой аннексированными Россией осенью 2022 года. Подавляющее большинство стран мира не признают эти аннексии, как и аннексию Россией украинского полуострова Крым весной 2014 года.