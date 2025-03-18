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На лыжном курорте в Чехии пришлось закрыть одну из трасс из-за канализационных стоков

Новости 420on
20 марта 2025
09:00
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Руководство горнолыжного курорта Клиновец было вынуждено закрыть одну из своих трасс. На склон просочились сточные воды с соседнего объекта. Полиция расследует курьезный случай, с которым столкнулись лыжники во время катания.
«Нам, к сожалению, пришлось закрыть горнолыжный склон Turistická. Снежные условия на нем отличные, но, видимо, в результате несчастного случая на него попали сточные воды с прилегающей территории», — сообщили сотрудники горнолыжного курорта в своих социальных сетях.

По всей видимости, сточные воды пролились из соседнего кафе на склоне. Пока неясно, как это произошло.

Сотрудники также выложили фотографии загрязненного склона, на которых видно гигантское коричневое пятно, тянущееся от боковых сторон до середины склона. «Объем загрязнения таков, что в данный момент открыть склон невозможно по соображениям безопасности и здоровья», — добавили они.

Управляющий Мартин Кохико рассказал ČTK, что о случившемся сообщили в полицию и департамент охраны окружающей среды. Сейчас они консультируются с юристами по поводу дальнейших действий. «Мы можем подтвердить, что получили сообщение о том, что на один из склонов вылились сточные воды. Полицейские из Яхимовского районного управления занимаются этим делом», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Билек.

В этом году лыжники не смогут пользоваться голубой трассой, а курорт планирует потребовать компенсацию за ущерб. Искусственное оснежение обошлось примерно в 2 миллиона крон. На этот случай обратил внимание сервер Deník.
Чехия Горнолыжные курорты
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