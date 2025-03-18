Российская нефть уже вторую неделю не поступает в Чехию

Спустя 60 лет Чехия прощается с российской нефтью. Хотя правительство планировало отключение на середину года, российская нефть перестала поступать две недели назад. И временное отключение превращается в долгожданный конец.





Причиной тому стало естественное стечение обстоятельств. В феврале польские владельцы местных нефтеперерабатывающих заводов лишились возможности платить России за нефть из-за очередного раунда американских санкций. Из-за этого трубопровод «Дружба» был остановлен с утра 4 марта — и, как теперь выясняется, коммерческий интерес в его запуске во время санкций отсутствует.





В то же время недавно укрепленный западный трубопровод TAL+ из Триеста (Италия), проходящий через Австрию и Германию, уже запущен. К концу июня должно было состояться тестирование увеличенных мощностей, но теперь практика приведет к тому, что пробные поставки станут стандартными. Первая смесь для местного производства должна поступить из Триеста в апреле, а нефть из государственных запасов послужит резервной.





«Через "Дружбу" больше не течет нефть. И я боюсь, что она больше не будет течь», — говорит Йиржи Шнебергер, председатель наблюдательного совета государственной компании Mero, управляющей трубопроводами. «У TAL+ уже есть все необходимые сертификаты, и он должен работать без проблем. Время выбрано просто идеально», — добавляет он, комментируя совпадение событий: прекращение притока с востока и одновременное начало поставок с запада.





Правительство Фиалы рассчитывало на такой поворот в конце июня по двум причинам. В январе закончились технические работы по укреплению западного маршрута, и первая половина года должна была быть посвящена пробным поставкам. В то же время у Orlen Unipetrol и ее НПЗ в Литвинове в середине года истекал контракт на закупку нефти в России.





Санкции США были объявлены администрацией Байдена незадолго до вступления в должность Дональда Трампа и вступили в силу 27 февраля. Их главной целью стала глобальная морская торговля российской нефтью, но, как показала практика, одновременно были заблокированы каналы оплаты трубопроводных поставок в Европу.





«Нам действительно не нужна российская нефть. Трубопровод TAL+ завершен заранее, и мы берем нефть с Запада», — сказал министр промышленности Лукаш Влчек (STAN), отвечая на вопрос о текущей ситуации. Он уклонился от ответа на прямой вопрос о том, означает ли это, что закупки российской нефти прекратятся навсегда после 60 лет. Однако, по его словам, не может случиться так, «что Россия перекроет кран и Чехия окажется без поставок».





Поляки решат





В Чехии не государство решает, у кого покупать нефть, а компания Orlen Unipetrol или ее польская материнская компания, крупнейшим акционером которой является польское государство. Государственная компания Mero владеет только трубопроводами в Чехии, которые она предоставляет Unipetrol и взимает с нее плату за транспортировку. Поляки сами решают, какую ветку выбрать для поставок.





На них также не распространяются санкции ЕС, которые дают Чехии, Словакии и Венгрии исключение, поскольку до сих пор не удалось обеспечить техническую замену местным внутренним нефтеперерабатывающим заводам. Словакия и Венгрия по-прежнему зависят от российской нефти, но не на 100 процентов, и запасные поставки для обеих стран частично обеспечиваются трубопроводом «Адрия» из Хорватии.





Нефтепроводы в Европе





В прошлом компания Orlen неоднократно заверяла, что рассчитывает на прекращение поставок российской нефти в июне и что она больше не понадобится ей для отечественных НПЗ. «Сейчас мы взяли запасов примерно на месяц, и если понадобится, то с разрешения правительства можем выдать еще», — сказал Павел Швагр, глава Управления государственных материальных резервов.





Глава компании Orlen Unipetrol Мариуш Внук в интервью газете Hospodářské noviny на этой неделе также заявил, что российская нефть для Чехии больше не нужна. Он подтвердил, что нехватка нефти связана с санкциями США и что он уже может импортировать нефть по морю до Триеста, а затем по трубопроводу TAL.





Внук не уточнил, означает ли это конец для «Дружбы», отметив, что «обычно через несколько недель после введения санкций предоставляются различные исключения» и что, возможно, нефть с востока ненадолго снова начнет поступать. Однако в официальных ответах Unipetrol говорится, что компания уже закупает у России только десять процентов нефти и что переход на новые смеси уже давно запланирован на середину этого года.





Что будет дальше с нефтепроводом «Дружба», сейчас зависит в основном от того, получит ли какое-либо развитие перемирие или мирные переговоры в Украине. Теоретически поставки могут возобновиться, если Соединенные Штаты отменят санкции против России.





Что дешевле и что правильнее?





В прошлом российская нефть была на несколько долларов за баррель дешевле, чем цены на мировом рынке. Но никто никогда публично не называл точных цен, ссылаясь на коммерческую тайну и тактику ведения переговоров.





Что касается платы за транспортировку, то государственная компания Mero взимает с Orlen одинаковую цену за трубы как для восточного, так и для западного маршрута. Стоимость маршрутов в других странах может отличаться, но в конечной цене топлива эта статья, по прежним оценкам Mero, играет роль не более 10 центов за литр.





По словам министра Влчека, поэтому иллюзорно, что поворот на запад окажет какое-либо влияние на потребителей. «Необходимо внести ясность в неправду о том, что поставки из России должны были быть дешевле для потребителей — цена на российские товары была практически неотличима для потребителей от западных», — говорит министр, который, кроме того, утверждает, что правительство не считает приемлемым финансирование российской войны за счет закупок сырья.





Что будет с «Дружбой», если поставки не возобновятся, еще предстоит решить. Пока что нефть остается в трубе диаметром полметра на протяжении 370 километров от границы до нефтеперерабатывающих заводов; технически она может лежать так до двух лет.





После этого необходимо будет либо взбаламутить мертвые запасы, хотя бы временно, либо опорожнить трубопровод. Но это дорогостоящий и сложный процесс с использованием закачки азота, после которого трудно заполнить трубопровод и снова запустить его в работу.