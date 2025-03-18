Возобновление обязательной военной службы в Чехии нереально, считает министр обороны
20 марта 2025
21:00
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По словам министра обороны Яны Черноховой, возобновление обязательной военной службы в Чешской Республике нереально, так как отсутствуют материальные и кадровые условия. Однако обязанность по призыву, которая распространяется на граждан в возрасте до 60 лет, остается, заявила министр сегодня в Сенате. Она отреагировала на выступление сенатора Иржи Чунека, который заявил, что восстановление военной службы является желательным.
«Восстановление основной военной службы — это что-то нереальное», — сказала министр. По ее словам, у государства нет материальных ресурсов, достаточного количества казарм и инструкторов, способных обучать призывников. Чернохова считает, что необходимо укреплять профессиональную армию и добровольные резервы. «Если кто-то хочет защищать свою родину, это его добровольное решение», — отметила она.
Чунек обосновал свое видение примером Израиля и тем, что молодые люди не привыкли слушать кого-то, и их готовность воевать не однозначна. Министр утверждала, что от этого не спасет восстановление обязательной военной службы, которая была отменена в 2004 году. «Армия не может научить вас подчиняться кому-то, этому должна научить вас ваша семья», — сказала Чернохова.
Чунек обосновал свое видение примером Израиля и тем, что молодые люди не привыкли слушать кого-то, и их готовность воевать не однозначна. Министр утверждала, что от этого не спасет восстановление обязательной военной службы, которая была отменена в 2004 году. «Армия не может научить вас подчиняться кому-то, этому должна научить вас ваша семья», — сказала Чернохова.
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