Возобновление обязательной военной службы в Чехии нереально, считает министр обороны

«Восстановление основной военной службы — это что-то нереальное», — сказала министр. По ее словам, у государства нет материальных ресурсов, достаточного количества казарм и инструкторов, способных обучать призывников. Чернохова считает, что необходимо укреплять профессиональную армию и добровольные резервы. «Если кто-то хочет защищать свою родину, это его добровольное решение», — отметила она.



Чунек обосновал свое видение примером Израиля и тем, что молодые люди не привыкли слушать кого-то, и их готовность воевать не однозначна. Министр утверждала, что от этого не спасет восстановление обязательной военной службы, которая была отменена в 2004 году. «Армия не может научить вас подчиняться кому-то, этому должна научить вас ваша семья», — сказала Чернохова.