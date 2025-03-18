До десятой части чехов старше 15 лет чрезмерно употребляют алкоголь

Алкоголь делится на четыре группы в зависимости от ежедневного потребления и степени риска — вредный с ущербом для здоровья, рискованный с ущербом для здоровья, умеренный и воздержанный. Риск негативных последствий подразумевает любая доза алкоголя. Поэтому ни одна доза алкоголя не может быть рекомендована как полезная или считаться безопасной.



Ежедневное употребление более шестидесяти граммов этанола вредно для мужчин и более сорока граммов — для женщин. Это эквивалентно трем-пяти стандартным напиткам в день для мужчин и полутора-трем стандартным напиткам для женщин.



В Чешской Республике стандартным напитком считается один бокал пива (0,5 литра), один бокал вина (два децилитра) или один «шот» крепких напитков (пять сантилитров). Таким образом, в одном стандартном напитке содержится от шестнадцати до двадцати граммов этанола.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стандартный напиток содержит от десяти до двенадцати граммов чистого алкоголя, это 280-330 миллилитров пива, 150-180 миллилитров шампанского, 30-40 миллилитров виски или других крепких напитков, 60-80 миллилитров ликера и 100-120 миллилитров красного вина.



Чешская Республика — одна из стран с самым высоким средним уровнем потребления алкоголя на душу населения. Ежегодное потребление составляет в среднем десять литров этанола на душу населения, что эквивалентно примерно 22 граммам на человека в день, включая детей и пожилых людей.



От шести до десяти процентов людей старше 15 лет, или от 600 000 до 900 000 человек, употребляют алкоголь с вредными последствиями. От 15 до 18 процентов чешских мужчин и женщин старше 15 лет употребляют алкоголь с риском для здоровья. Это от 1,3 до 1,6 миллиона человек. До тринадцати процентов взрослых пьют чрезмерно хотя бы раз в неделю — до двадцати одного процента мужчин и до семи процентов женщин. В период с 2014 по 2020 год показатель ежедневного употребления алкоголя вырос, в следующем году снизился, а затем стал немного расти.



Общество терпимо относится к алкоголю



Согласно отчету, чешское общество терпимо относится к алкоголю. Для трех из десяти респондентов регулярное употребление алкоголя является приемлемым. Свою роль играет и «очень высокая доступность алкоголя», пишут авторы.



Почти четверть 15-летних, пять процентов 13-летних и менее одного процента 11-летних неоднократно напивались. Три пятых молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет выпивали в течение последнего месяца, а четыре процента — ежедневно или почти ежедневно. Согласно отчету, исследования подтверждают, что девочки начинают сравняться с мальчиками в употреблении алкоголя.



Алкоголь уносит жизни примерно шести-семи тысяч человек в год. Он является причиной шести процентов смертей. Для двух-трех тысяч человек основной причиной является заболевание печени или передозировка. Около тринадцати-четырнадцати тысяч человек в год попадают в больницы из-за заболеваний, «полностью связанных с алкоголем». По оценкам экспертов, ущерб и расходы составляют около восьмидесяти миллиардов крон.



В позапрошлом году от алкоголизма лечилось около 31 000 человек, из них около 7700 — в психиатрических больницах и около 23 000 — амбулаторно. Терапевтические сообщества насчитывают около 275 мест.