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Масштабное нападение России на Одессу во время визита чешского президента

Новости 420on
21 марта 2025
13:00
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Россияне начали одну из самых массированных атак на Одессу через несколько часов после визита президента Чехии Петра Павла. Президент и его команда были в безопасности. К утру пятницы команда уже прибыла ночным поездом из Одессы в Киев.
«Я рад приветствовать президента Чехии Петра Павла в Украине. Мы встретились в городе Одесса, который каждую ночь терроризирует Россия», — сказал Алексей Кулеба, вице-премьер-министр, министр по вопросам реконструкции, муниципалитетов и территориального развития Украины.

Именно во время нашей встречи Российская Федерация направила в город три группы беспилотников «Шахид». Весь мир должен стать свидетелем этих преступлений России против Украины, добавил он.

Вечером 20 марта россияне направили в сторону Одессы ударные беспилотники, в городе раздались взрывы и начались масштабные пожары. Сообщалось о жертвах, но точное число пока неизвестно. Президент Чехии в момент атаки находился на безопасном расстоянии, а вскоре после этого он отправился в Киев.

В четверг Павел посетил Одессу, где провел переговоры с местными чиновниками и с вице-премьером, министром реконструкции и регионального развития Алексеем Кулебой.

По словам Кулебы, российские военные довольно часто наносят удары по Одессе, но для западных чиновников не принято часто посещать город. 

Поддерживая Украину, лидеры обычно посещают столицу Киев, а затем, например, Львов, расположенный на западной границе. В контексте нынешней российской агрессии в Украине российские атаки в основном сосредоточены в восточной, южной и северной частях Украины.

По словам Кулебы, в четверг чешская делегация обсудила с украинской стороной ключевые вопросы, в том числе безопасность судоходства, разминирование, восстановление и развитие Украины, сообщает «Украинская правда».

Кулеба напомнил, что Чехия активно участвует в восстановлении Украины. Например, она взяла шефство над Днепропетровской областью, где модернизирует водоочистные сооружения, поставляет электрогенераторы или медицинское оборудование, а также модернизирует детскую больницу в Киевской области. «За три года полномасштабной войны наша страна-партнер оказала Украине поддержку в размере 900 миллионов долларов (почти 21 миллиард долларов) — от гуманитарных программ до военной техники», — сказал Кулеба.

«Вместе с главами военных администраций Одесской, Николаевской и Херсонской областей мы обсудили дальнейшую прямую поддержку регионов», — сообщил Кулеба, добавив, что страны договорились расширить гуманитарную помощь пострадавшим регионам, включая предоставление временного жилья для тех, кто потерял свои дома.
Чехия война Украина
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