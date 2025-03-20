Лондонский аэропорт Хитроу возвращается к полноценной работе

В пятницу аэропорт Хитроу был вынужден отменить по меньшей мере 1 350 рейсов из-за перебоев с электричеством, которые также повлияли на сообщение с Прагой. Проблемы затронули не только 290 000 пассажиров, которых аэропорт планировал обслужить, но и железнодорожное и автомобильное сообщение.



Некоторые рейсы были восстановлены уже к вечеру пятницы, но полное закрытие пятого по загруженности аэропорта мира на большую часть дня заставило десятки тысяч людей искать дефицитные номера в отелях или альтернативные рейсы. Тем временем авиакомпании возвращали самолеты и экипажи во внутренние аэропорты или перенаправляли их в другие аэропорты Европы.



Представитель Хитроу заявил, что в аэропорту работают целые команды, чтобы помочь пассажирам, пострадавшим от сбоев. «Мы направили сотни коллег в наши терминалы и добавили дополнительные рейсы в сегодняшнее расписание, чтобы еще 10 000 пассажиров смогли улететь», — сказал представитель.

Между тем, туристическая индустрия, столкнувшаяся с перспективой финансовых потерь в десятки миллионов фунтов стерлингов и вероятными спорами о том, кто будет их оплачивать, задается вопросом, как возможно, чтобы столь важная инфраструктура полностью вышла из строя без резервных систем, отмечает Reuters.