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Лондонский аэропорт Хитроу возвращается к полноценной работе

Новости 420on
22 марта 2025
15:00
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Лондонский аэропорт Хитроу объявил о возобновлении работы и возвращении к полноценному функционированию. Крупнейший аэропорт Великобритании и один из самых загруженных в Европе полностью прекратил работу в пятницу из-за отключения электроэнергии после сильного пожара на близлежащей подстанции, что привело к хаосу в мировом сообщении. Британский оператор системы электропередач заявил, что восстановил электроснабжение всех потребителей, включая Хитроу.
В пятницу аэропорт Хитроу был вынужден отменить по меньшей мере 1 350 рейсов из-за перебоев с электричеством, которые также повлияли на сообщение с Прагой. Проблемы затронули не только 290 000 пассажиров, которых аэропорт планировал обслужить, но и железнодорожное и автомобильное сообщение.

Некоторые рейсы были восстановлены уже к вечеру пятницы, но полное закрытие пятого по загруженности аэропорта мира на большую часть дня заставило десятки тысяч людей искать дефицитные номера в отелях или альтернативные рейсы. Тем временем авиакомпании возвращали самолеты и экипажи во внутренние аэропорты или перенаправляли их в другие аэропорты Европы.

Представитель Хитроу заявил, что в аэропорту работают целые команды, чтобы помочь пассажирам, пострадавшим от сбоев. «Мы направили сотни коллег в наши терминалы и добавили дополнительные рейсы в сегодняшнее расписание, чтобы еще 10 000 пассажиров смогли улететь», — сказал представитель.
Между тем, туристическая индустрия, столкнувшаяся с перспективой финансовых потерь в десятки миллионов фунтов стерлингов и вероятными спорами о том, кто будет их оплачивать, задается вопросом, как возможно, чтобы столь важная инфраструктура полностью вышла из строя без резервных систем, отмечает Reuters.
Чехия Великобритания аэропорт Прага
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