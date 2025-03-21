Чешская разведка опасается притока ветеранов войны из Украины в Чехию

Министр внутренних дел Вит Ракушан ранее заявил, что после окончания войны украинцам больше не будет предоставляться временная защита, поэтому воссоединение семей будет непростым с точки зрения времени и официальных процедур.





По данным Министерства внутренних дел, в Чехии находится более 399 000 беженцев из Украины, в том числе более 170 000 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Не у всех из них есть мужья в Украине, но чешские разведчики готовятся к тому, что после окончания войны к украинским женщинам в Чехии будут обращаться их партнеры.





«В целом я подтверждаю, что наши силы безопасности, особенно спецслужбы, готовятся к различным сценариям. Они опираются на случаи, произошедшие после войны в Югославии», — сказал Павел Жачек (ODS), председатель парламентского комитета по безопасности.





«Они совершенно правы, что обращают внимание на аспекты безопасности. К этому нужно подходить очень серьезно, и я рад, что они это делают», — добавил Жачек. В то же время он добавил, что вопрос о воссоединении украинских семей в Чехии в настоящее время не рассматривается. Даже в случае временного прекращения огня, по его словам, маловероятно, что украинские солдаты будут отпущены из армии и смогут отправиться к своим семьям.





«По моей информации, Украина планирует интегрировать часть ветеранов войны в армейские структуры и другие ветви власти, чтобы риск для местного общества был как можно меньше», — говорит Михал Зуня (TOP 09), депутат, член комитета по безопасности.





Гавличек бьет тревогу





В мартовском интервью Novinky.cz заместитель председателя ANO Карел Гавличек предостерег от приезда украинских ветеранов в Чехию. Мы должны сделать все возможное, чтобы ветераны остались в Украине и построили новую Украину, сказал он.





Министр внутренних дел Вит Ракушан сказал в феврале: «Как бы ни закончилась война, никто не сможет приехать сюда после ее окончания под институтом временной защиты. Любое воссоединение семей должно происходить в соответствии с действующей в Чехии программой для иностранцев».





Иностранец, подающий заявление на получение долгосрочного вида на жительство с целью совместного проживания с семьей, должен, например, доказать, что он достаточно финансово обеспечен, и, если потребуется, предоставить выписку об отсутствии судимости.





Беженцы, уже проживающие в Чехии, смогут остаться в стране по плану Ракушана, но им придется постепенно переходить от временной защиты к тому типу проживания, который распространяется на всех остальных иностранцев. По словам министра, план будет согласован на европейском уровне в первой половине этого года.





Любое воссоединение семей в этом случае потребует много времени и бюрократических проволочек; кроме того, послевоенная Украина будет стремиться к тому, чтобы беженцы из-за границы возвращались домой, а не другие граждане уезжали за границу. «Для украинского правительства является большим приоритетом сделать так, чтобы все люди, которые сейчас находятся на его территории, остались там и нашли работу», — сказал Томаш Копецни, уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины.





В то же время, по его словам, украинское правительство будет работать над тем, чтобы вернуть несколько миллионов украинцев домой поднимать экономику. По оценкам, страну покинули около 8 миллионов человек, и в Чехии должен быть создан центр, который будет информировать беженцев о возможных рабочих местах на родине.