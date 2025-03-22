Полиция эвакуировала район в Брно из-за обнаружения авиабомбы времен войны
24 марта 2025
17:00
244
Полиция и пожарные эвакуировали районы в районе улиц Трнита, Угелна и Плацкова в Брно из-за обнаружения авиабомбы времен войны на строительной площадке. По словам полицейских, эвакуация затронула около 1 100 человек.
Мероприятия длились менее двух часов, после чего саперы вывезли бомбу на утилизацию. Движение на железной дороге также было приостановлено. Один выход был закрыт у торгового центра Vaňkovka в направлении Трниты. Ярослав Микошка, представитель пожарной бригады, Богумил Малашек, офицер полиции, и Якуб Ганем, офицер полиции, рассказали об этом Чешскому агентству новостей.
Авиабомбу обнаружили рабочие на строительной площадке в районе полудня. Эвакуация затронула в основном здание кадастрового управления для Брно-Венкова, а также здание банка. Улицы Трнита и Угельна были закрыты для движения транспорта, а движение по железной дороге пришлось остановить.
«В общей сложности было эвакуировано шесть зданий, сотни людей», — сказал Малашек. Примерно в 13:45 полиция сообщила в социальной сети X, что меры отменены, саперы вывозят бомбу для утилизации в безопасное место. Впоследствии они сообщили, что незадолго до 15:00 пиротехники обезвредили бомбу советского производства ФАБ50 в безопасном месте путем контролируемого подрыва.
Эти меры прервали движение на железной дороге на полчаса. «В 13:26 движение возобновилось без ограничений, и постепенно движение стабилизируется. В связи с чрезвычайной ситуацией возможны задержки некоторых поездов», — говорится на сайте Чешских железных дорог.
Авиабомбу обнаружили рабочие на строительной площадке в районе полудня. Эвакуация затронула в основном здание кадастрового управления для Брно-Венкова, а также здание банка. Улицы Трнита и Угельна были закрыты для движения транспорта, а движение по железной дороге пришлось остановить.
«В общей сложности было эвакуировано шесть зданий, сотни людей», — сказал Малашек. Примерно в 13:45 полиция сообщила в социальной сети X, что меры отменены, саперы вывозят бомбу для утилизации в безопасное место. Впоследствии они сообщили, что незадолго до 15:00 пиротехники обезвредили бомбу советского производства ФАБ50 в безопасном месте путем контролируемого подрыва.
Эти меры прервали движение на железной дороге на полчаса. «В 13:26 движение возобновилось без ограничений, и постепенно движение стабилизируется. В связи с чрезвычайной ситуацией возможны задержки некоторых поездов», — говорится на сайте Чешских железных дорог.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
24 МАРТА 2025
335
16:30
24 МАРТА 2025
305
15:00
24 МАРТА 2025
624
11:30
24 МАРТА 2025
7203
10:00
24 МАРТА 2025
521
08:00
24 МАРТА 2025
1274
19:00
23 МАРТА 2025
1793
17:00
23 МАРТА 2025
873
15:00
23 МАРТА 2025
1440
13:00
23 МАРТА 2025
11002
11:00
23 МАРТА 2025
1252
09:00
23 МАРТА 2025
2022
19:00
22 МАРТА 2025
4497
17:00
22 МАРТА 2025
558
15:00
22 МАРТА 2025
575