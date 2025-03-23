Бабиш помогает Путину, это очевидно, заявил Фиала в интервью Financial Times
25 марта 2025
16:30
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Андрей Бабиш, председатель движения ANO, помогает президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS), говоря о позиции движения ANO по вопросу помощи Украине.
«Бабиш выступает против инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону и говорит о мире (в Украине) без каких-либо других условий», — сказал Фиала и добавил: «Он помогает Владимиру Путину, это совершенно ясно».
В статье отмечается, что бывший премьер-министр Бабиш возглавляет евроскептическое и популистское движение ANO, которое намекает на возможное прекращение военной помощи Украине, которая уже третий год сопротивляется российской агрессии.
Газета отмечает, что Бабиш отвергает пророссийские позиции и прикрывается тем, что поддерживает переговоры, инициированные с российской стороной президентом США Дональдом Трампом.
Однако в прошлом году его движение присоединилось к «Патриотам», третьей по силе фракции в Европарламенте, где оно солидаризируется с откровенно пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с лидером австрийской крайне правой Партии свободы Гербертом Киклом, напоминает Financial Times.
В статье отмечается, что бывший премьер-министр Бабиш возглавляет евроскептическое и популистское движение ANO, которое намекает на возможное прекращение военной помощи Украине, которая уже третий год сопротивляется российской агрессии.
Газета отмечает, что Бабиш отвергает пророссийские позиции и прикрывается тем, что поддерживает переговоры, инициированные с российской стороной президентом США Дональдом Трампом.
Однако в прошлом году его движение присоединилось к «Патриотам», третьей по силе фракции в Европарламенте, где оно солидаризируется с откровенно пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с лидером австрийской крайне правой Партии свободы Гербертом Киклом, напоминает Financial Times.
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