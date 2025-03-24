Число долгосрочных безработных в Чехии стремительно растет

В конце прошлого месяца Бюро по трудоустройству зарегистрировало в общей сложности 100 399 долгосрочных безработных. Это сопоставимо с населением Ческе-Будеевице или Оломоуца.

Их доля в общем уровне безработицы составила почти 31%. В то же время в прошлом году было 84 675 безработных с долей всего 29%, а годом ранее — только 75 738.



«Рост долгосрочной безработицы подтверждает, что плохое состояние чешской экономики уже проявляется в снижении желания компаний нанимать работников, поскольку у них нет для них адекватного применения», — сказал Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus.



Число людей, давно ищущих работу, за последний год росло почти в два раза быстрее, чем общее число безработных. В феврале без работы остались 326 223 человека, что на 30 116 больше, чем в прошлом году.



Причина роста, по мнению экономистов, заключается помимо прочего в том, что общий уровень безработицы растет примерно с середины 2023 года, что обусловлено сначала восстановлением рынка после антиковидных мер, а затем инфляцией и некоторым замедлением роста заказов в бизнесе. Потенциальные работодатели предпочитают обращаться к людям, которые были без работы в течение более короткого периода времени.



Аналитик Akcenta Мирослав Новак говорит, что проблемы в экономике сильнее бьют по людям, которые менее трудоспособны. Им труднее найти новую работу, часто потому, что у них проблемы со здоровьем, низкий уровень образования или они живут в регионе, где меньше возможностей для трудоустройства.



«В приграничных районах, подверженных структурным изменениям, люди чаще всего дольше ищут работу», — отмечает главный экономист банка Creditas Петр Дуфек. Это подтверждают и данные бюро по трудоустройству, согласно которым в Моравско-Силезском и Устецком краях наблюдается наибольшее количество долгосрочных безработных. Однако относительно много безработных также в Южноморавском и Среднечешском краях, которые выигрывают от близости к Праге и Брно, но в целом имеют большое количество безработных.



По словам Дуфека, долгосрочные безработные также представляют собой особую группу. «Если бы мы углубились в данные, то обнаружили бы, что это зачастую люди за шестьдесят, которые не пользуются большим спросом на рынке труда, хотя часто заявляют о том, как дружелюбно к ним относятся компании», — говорит экономист.



Рост безработицы среди людей старше 55 лет подтверждается статистикой Центра занятости. За последний год их число увеличилось на 13% и составило почти 81 000 человек. Их доля также выросла — почти до четверти.



Разрушение трудовых привычек



Эксперты говорят, что краткосрочная безработица не является серьезным риском и часто представляет собой лишь переходный период между работами. «В какой-то степени это желательное явление, которое означает, что на рынке труда есть движение и гибкость», — говорит Градил.



Длительная безработица, напротив, нежелательна с макроэкономической точки зрения. Она означает, что рынок труда не в состоянии интегрировать некоторых людей настолько, чтобы они могли найти постоянную работу. Кроме того, она создает проблемы в личной жизни.



«Когда человек долгое время находится без работы, у него исчезают привычки к труду и возникает риск окончательного выпадения из рынка», — говорит он. Например, длительно безработные не привыкли регулярно вставать рано утром и подчиняться условиям труда.



Несмотря на это, Градил отметил, что доля долгосрочной безработицы в Чешской Республике все еще низка по сравнению с европейскими показателями. Однако тенденция сохранится. «В этом году уровень безработицы будет еще выше после поправки на различные сезонные работы; новых рабочих мест не создается. Поэтому долгосрочная безработица также будет расти», — заключил Дуфек.