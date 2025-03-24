ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Треть чехов хотят увеличить расходы на оборону, показал опрос

Новости 420on
26 марта 2025
09:00
248
Почти половина жителей Чешской Республики считают достаточной нынешнюю двухпроцентную долю расходов на оборону. Треть чехов хотят, чтобы расходы на оборону были выше 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале агентством Median.
Исследование также показало, что четверо из пяти чехов не пойдут добровольцами в армию в случае нападения на Чехию или другую страну Организации Североатлантического договора (НАТО).

В начале марта правительство приняло решение о постепенном увеличении расходов на оборону до уровня не менее трех процентов ВВП к 2030 году. Обороноспособность Чехии будет обсуждаться сегодня в Палате депутатов, а президент Петр Павел выступит на внеочередной сессии.

Согласно опросу, проведенному компанией Median, в середине февраля около трех четвертей чехов были убеждены, что государство должно тратить на оборону не менее 2% ВВП, а то и больше. С другой стороны, около четверти из 1 000 респондентов хотели бы сократить расходы на оборону ниже 2-процентного порога.

Авторов опроса также интересовало, готовы ли люди активно защищать страну в случае нападения. Если бы Чехия или другая страна — член НАТО подверглась нападению, 54% чехов решительно не пошли бы добровольцами в армию. Еще 26%, скорее всего, не пойдут в армию. Напротив, 6% готовы пойти добровольцами в армию, а 14% чехов выбрали ответ «скорее да».

По данным Министерства обороны, Чехия выполнила 2-процентное обязательство, взятое на себя в прошлом году в качестве члена НАТО. Кроме того, в начале марта правительство приняло решение о постепенном увеличении расходов на оборону на 0,2% ВВП в год до 2030 года, когда они должны составить не менее 3% ВВП. Как заявил ранее премьер-министр Петр Фиала (ODS), увеличение расходов на оборону является необходимым и существенным. По мнению оппозиционного движения ANO, неэффективные расходы будут продолжаться.
Чехия Опрос общественного мнения
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
26 МАРТА 2025
327
ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ ОТМЕНЯЕТ ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ МЕТРО D В ПРАГЕ
10:00
26 МАРТА 2025
353
ЭКОНОМИКА
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ ОБСУДИТ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
08:00
26 МАРТА 2025
532
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО ДОЛГОСРОЧНЫХ БЕЗРАБОТНЫХ В ЧЕХИИ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
22:00
25 МАРТА 2025
5426
ОБЩЕСТВО
РАБОЧИЙ БРОСИЛ ПАЛЕТУ НА ГОЛОВУ УКРАИНЦА НА СТРОЙКЕ И ОТКАЗАЛСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЕМУ КОМПЕНСАЦИЮ
19:30
25 МАРТА 2025
11883
ОБЩЕСТВО
ЛИШЕНЫ ДОКУМЕНТОВ: УКРАИНЦЫ В ЕС ТРЕБУЮТ УПРОСТИТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ
16:30
25 МАРТА 2025
1194
ОБЩЕСТВО
БАБИШ ПОМОГАЕТ ПУТИНУ, ЭТО ОЧЕВИДНО, ЗАЯВИЛ ФИАЛА В ИНТЕРВЬЮ FINANCIAL TIMES
15:00
25 МАРТА 2025
689
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА СПАСАЕТ «РАДИО СВОБОДНАЯ ЕВРОПА», ПИШЕТ FT
14:00
25 МАРТА 2025
2483
ОБЩЕСТВО
В СЛОВАКИИ ОБЪЯВЛЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ЯЩУРА
12:00
25 МАРТА 2025
1234
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА КРАЖИ КАБЕЛЕЙ ОПАЗДЫВАЮТ ПОЕЗДА
11:30
25 МАРТА 2025
1107
ОБЩЕСТВО
ВЗРЫВ НА СКЛАДЕ ТРИНИТРОТОЛУОЛА В ПОЛИЧКЕ. ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕК
09:00
25 МАРТА 2025
1106
ПОЛИТИКА
ПУТИН ЗАИНТЕРЕСОВАН В УНИЧТОЖЕНИИ УКРАИНЫ. ОН НИ ОТ ЧЕГО НЕ ОТСТУПАЛ, ГОВОРИТ ГЛАВА МИД ЧЕХИИ
08:00
25 МАРТА 2025
793
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛЬ КОСОВО ВСКРЫЛ ДЕСЯТКИ МАШИН В ЧЕХИИ. СУД ЛИШИЛ ЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
18:00
24 МАРТА 2025
880
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ РСЕ/РС МОГЛО ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ МИССИЮ, ГОВОРИТ ФИАЛА
17:00
24 МАРТА 2025
639
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ЭВАКУИРОВАЛА РАЙОН В БРНО ИЗ-ЗА ОБНАРУЖЕНИЯ АВИАБОМБЫ ВРЕМЕН ВОЙНЫ
16:30
24 МАРТА 2025
713
ОБЩЕСТВО
MAPY.CZ ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ И МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ НА MAPY.COM