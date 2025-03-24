Треть чехов хотят увеличить расходы на оборону, показал опрос

Исследование также показало, что четверо из пяти чехов не пойдут добровольцами в армию в случае нападения на Чехию или другую страну Организации Североатлантического договора (НАТО).



В начале марта правительство приняло решение о постепенном увеличении расходов на оборону до уровня не менее трех процентов ВВП к 2030 году. Обороноспособность Чехии будет обсуждаться сегодня в Палате депутатов, а президент Петр Павел выступит на внеочередной сессии.



Согласно опросу, проведенному компанией Median, в середине февраля около трех четвертей чехов были убеждены, что государство должно тратить на оборону не менее 2% ВВП, а то и больше. С другой стороны, около четверти из 1 000 респондентов хотели бы сократить расходы на оборону ниже 2-процентного порога.



Авторов опроса также интересовало, готовы ли люди активно защищать страну в случае нападения. Если бы Чехия или другая страна — член НАТО подверглась нападению, 54% чехов решительно не пошли бы добровольцами в армию. Еще 26%, скорее всего, не пойдут в армию. Напротив, 6% готовы пойти добровольцами в армию, а 14% чехов выбрали ответ «скорее да».



По данным Министерства обороны, Чехия выполнила 2-процентное обязательство, взятое на себя в прошлом году в качестве члена НАТО. Кроме того, в начале марта правительство приняло решение о постепенном увеличении расходов на оборону на 0,2% ВВП в год до 2030 года, когда они должны составить не менее 3% ВВП. Как заявил ранее премьер-министр Петр Фиала (ODS), увеличение расходов на оборону является необходимым и существенным. По мнению оппозиционного движения ANO, неэффективные расходы будут продолжаться.