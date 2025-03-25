«Это только на руку педофилам». Бенда находится под огнем критики от оппозиции и коалиции

Например, человек, совершивший изнасилование, но вышедший из суда с условным сроком, будет иметь «чистую историю» через пять лет после испытательного срока. Работодатель может подумать, что такой человек никогда в жизни ничего не совершал.



«На мой взгляд, это узаконивает работу насильников и сексуальных маньяков с детьми», — заявила Татьяна Мала (ANO). Она сама подписала первоначальное предложение о сертификате, которое было поддержано депутатами от STAN, TOP 09, Народной партии, Пиратов, ANO и SPD, а также получило поддержку министра юстиции Павла Блажека (ODS).



Барбора Урбанова из STAN, которая долгое время выступала за детский сертификат, также недовольна предложением Бенды. «Я думала, что соглашение уже заключено, что мы решили все проблемы. Никто не сказал мне, что они будут вносить поправки», — сказала она.

«Наше предложение — единственное приемлемое решение для достижения цели. Мои коллеги с ним не согласны, я ничего не буду с этим делать, но мы настаиваем на своем предложении», — добавила депутат от STAN.



Бенда: Мне не нравится пожизненный срок

Согласно первоначальному предложению, осужденные девианты должны были иметь регистрацию практически до конца жизни, потому что в случае серьезных насильственных преступлений, таких как изнасилование, она должна была длиться 100 лет с момента рождения преступника. Например, работник школы или лагеря мог бы потребовать от претендента предъявить справку о благонадежности, но такой насильник не смог бы этого сделать.



Однако Бенду беспокоит тот факт, что регистрация будет практически пожизненной. «Мое предложение основано на общей логике уголовного права и уголовного кодекса в том виде, в котором они применяются в этой стране, по крайней мере, со времен революции. Есть период времени, после которого ваше наказание заканчивается, и вы не заклеймены на всю жизнь», — сказал он.



Он сказал, что не возражает против обсуждения вопроса об увеличении срока действия записей, но, по его мнению, они не должны быть пожизненными. Поэтому он предложил градировать срок наказания в зависимости от того, насколько суровым был приговор преступника.



Однако Урбанова выступила категорически против этого. «Было бы замечательно, если бы мы жили в идеальном мире и за изнасилование детей выносили суровые приговоры. Но поскольку у нас есть условия для этого, такое предложение в реальности будет означать, что учитель получит условный срок за изнасилование восьмилетнего ученика и через пять лет после окончания срока сможет снова преподавать», — говорит депутат.



Она отвергает мнение о том, что первоначальное предложение о сертификате исключало бы возможность работы с детьми за «тривиальный» поступок. «Это не то же самое, что подраться возле паба, случайно ударить кого-то по зубам и из-за этого не иметь права учить детей», — добавила она.



На самом деле в тексте закона точно перечислены преступления, за которые необходимо регистрироваться, например изнасилование, сексуальное нападение или нанесение телесных повреждений ребенку до 15 лет. Для наиболее тяжких преступлений срок регистрации составляет сто лет со дня рождения преступника, а для менее тяжких — двадцать лет со дня регистрации.



Другой соавтор сертификата, Михал Зуна из TOP 09, был удивлен намерением трех членов парламента от ODS. Он добавил, что депутаты от TOP 09 поддержат первоначальный вариант, с пожизненной и 20-летней регистрацией.



Вопрос о сертификате обсуждается уже много лет. Сегодня, хотя работодатель может запросить выписку о судимости, осужденные могут получить так называемое погашение приговора после определенного периода хорошей репутации и больше не фигурировать в выписке. Такой человек становится «чистым». Именно это и призвана предотвратить справка, сохраняющая правонарушения на длительный срок или даже на всю жизнь.



Однако судьба справки будет еще сложной, поскольку она должна стать частью готовящихся поправок в Уголовный кодекс. Впрочем, ее еще предстоит прочитать в парламенте, и, учитывая ее размер, вполне вероятно, что она станет предметом новых споров между депутатами.