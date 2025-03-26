«Это ужасно. Достаточно просто подуть ветру и болезнь распространяется». Эксперт рассказывает о ящуре

Европейские животноводческие хозяйства сталкиваются с огромными угрозами. Ящур свирепствует в Словакии и Венгрии, птичий грипп — в Польше, африканская чума — в Хорватии.



«Столько болезней за такой короткий промежуток времени в одно и то же время еще никогда не было. Все молятся, чтобы ничего не случилось, но сегодня ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра», — говорит Карел Пильчик, владелец мясоперерабатывающего завода MP Krásno, в эфире Inside Talks.



По его словам, это огромный риск. Синий язык — это вирусное заболевание жвачных животных, которое приводит к массовой смертности, например, у телят оно может проявляться в течение нескольких месяцев. Африканская чума — высококонтагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней, а ящур представляет угрозу для всех фермеров, поскольку болезнь может передаваться ветром. Птичий грипп привел к уничтожению миллионов кур в Польше.



«Здесь все вокруг находится под угрозой, все животные, кроме, может быть, собак, все», — говорит Пилчик.



Цена на говядину уже растет



Сочетание всех этих болезней, конечно же, сказывается на цене мяса. Курица еще не подорожала, а вот цены на говядину уже увеличились.



«За последний год говядина подорожала на 25 крон за килограмм. Раньше 0,5 кг говядины стоила 125 крон за килограмм, а теперь — 145 крон. А на следующей неделе она должна подскочить до 155 крон», — сказал Пильчик, назвав причиной последнего повышения нынешнюю ситуацию.



По его словам, за повышением цен логично последует сокращение потребления. «После долгого времени потребление говядины в Чехии в прошлом году выросло, но в этом снова упадет. Это будет самое дорогое мясо, которое мы когда-либо видели здесь», — сказал Пильчик.



Поляки скупают чешское мясо



Более того, ситуация приводит к тому, что соседние страны скупают мясо в Чехии. Если раньше, например, поляки и немцы экспортировали говядину, то теперь они в больших количествах покупают ее в Чехии.



«Поляки покупают у нас курицу, говядину и живой скот. Экспорт мяса растет на десятки процентов в год», — говорит Пильчик, добавляя, что обе страны платят за скот невероятные цены.



«Цена на мясо сейчас логично растет. Поляки и немцы переплачивают за животных на чешский убой. Раньше у нас в стране был 30-процентный избыток говядины, а теперь мы не имеем ничего для себя», — добавляет он.



Профилактика превыше всего



В настоящее время наибольший риск для Чехии представляет ящур. Болезнь появилась в Венгрии и Словакии. Помимо этих стран, запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и продуктов животноводства теперь распространяется и на соседние австрийские федеральные земли Нижняя Австрия и Бургенланд. «Это ужасно. Это вирусное заболевание, поэтому достаточно просто подуть ветру, — говорит Пильчик.



Вирус устойчив к воздействию внешней среды. Он передается не только при контакте между животными, но и при прикосновении к поверхности предметов. Фермеры должны выбраковывать зараженных животных, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Это стрессовая ситуация для любого заводчика, который поддерживает отношения со своими животными.



Карел Пильчик вспоминает эпоху более чем 50-летней давности, когда эта болезнь в последний раз появилась в стране. «Я помню, что тогда люди передавали даже хлеб лопатой, чтобы не было никаких прикосновений. Людям не разрешалось двигаться, никуда ходить, ничего. Все оставалось закрытым, чтобы не выходить из коровника или того места, где появилась болезнь», — добавляет он.



Пильчик говорит, что против болезни работает только профилактика. «Закройте все, не пускайте никого на ферму, не подвергайте животных излишнему воздействию. Породы, которые по своей природе находятся на открытом воздухе круглый год, наиболее подвержены риску. Нужно быть осторожным с импортом кормов, эти грузовики едут на разные фермы, и по соседству может быть вирус. Например, у нас на заводе есть ковер с дезинфицирующей известью, потому что у нас один вход», — говорит Пильчик.



В настоящее время проблемы не обходят стороной и США. Здесь, однако, главная проблема — отсутствие яиц. «Мы не совсем понимаем, был ли там птичий грипп, и им пришлось потратить основное племенное поголовье», — комментирует Пилчик.



«В Европе тоже нет яиц. Если их не будет, то увеличится цена», — говорит Пилчик, добавляя, что в Польше в настоящее время идет выбраковка основного поголовья, что приводит к росту цен на яйца и в Европе.