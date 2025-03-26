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Бабиш, который «за мир» и выступает за Трампа, хочет стать премьер-министром

Новости и статьи
28 марта 2025
15:00
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Председатель движения ANO Андрей Бабиш подтвердил свое стремление снова сесть в кресло премьер-министра в случае успеха на выборах. В свете войны в Украине он заявляет, что выступает «за мир», а также за Трампа.
Бабиш, который в прошлом неоднократно говорил своим избирателям, что больше не будет баллотироваться, в интервью новостному серверу iDnes положил конец спекуляциям о том, будет ли он или председатель теневого правительства оппозиционного движения Карел Гавличек кандидатом от ANO на пост премьер-министра. В прошлом он утверждал в согласии с Бабишем, что оба баллотируются на пост премьер-министра от имени ANO.

Сейчас Бабиш заявил, что является «главным конкурентом Петра Фиалы» за пост и «хочет быть премьер-министром».

На вопрос о том, является ли он сторонником идеи «за мир», Бабиш ответил утвердительно, добавив, что он «баллотировался в президенты с этой целью».

Косвенно ссылаясь на свою тогдашнюю кампанию, а также на то, как в январе 2023 года на теледебатах с Петром Павлом на вопрос ведущего, отправит ли он чешские войска на помощь Польше или странам Балтии, которые, как и Чехия, входят в НАТО, он ответил: «Нет, определенно нет. Я хочу мира, я не хочу войны. И в любом случае я бы не отправил наших детей и детей наших жен на войну».

«Я — Трампист»
Бабиш также признался, что согласен с действиями президента США Дональда Трампа, утверждая, что он быстро и легко разрешит военный конфликт в Украине. «Ну, конечно, я Трампист», — сказал Бабиш.

«То, что он делает, шокирует, но я думаю, что мы должны быть терпеливыми, но я надеюсь, что он закончит это», — добавил он о Трампе, который вместо обещания прекратить войну в Украине начал торговые войны с ЕС и другими странами, что негативно скажется на чешской экономике.

Однако, по словам Бабиша, нынешнему правительству нужно, чтобы война в Украине продолжалась. По его словам, этим оно может запугать граждан.
политика Чехия
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