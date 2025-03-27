Чешские предприниматели обратились к властям с просьбой облегчить украинцам условия получения ВНЖ

«Если бы украинцы уезжали в большем количестве, вся Чехия, по сути, пришла бы в упадок», — говорит Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма.



«Многие из них работают в строительстве и промышленности, но очень часто они также заняты в больницах или социальных службах. Огромная часть больниц и домов престарелых в таком случае останется без обслуживающего персонала», — говорит Проуза.



По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в Чехии находится более 400 000 беженцев из Украины, из них 113 000 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет и 172 000 женщин того же возраста. Беженцы уже вносят в национальную систему больше, чем получают от государства: например, в последнем квартале прошлого года они внесли в бюджет 6,6 миллиарда чешских крон и получили пособий на 4 миллиарда чешских крон.



«Они выполняют работу, которая чехам больше не нужна. Они не возражают против ручного труда, а украинцы также привыкли работать на должностях, которые мы воспринимаем как типично мужские, например, крановщиками, — рассказывает Пруза.



Туризм и спа-индустрия зависят от них



«Индустрия размещения, туризма и спа в последнее время стала зависеть от иностранной рабочей силы, особенно во вспомогательных профессиях», — рассказывает Эдуард Блага, президент Союза лечебных курортов. «Это, например, уборка номеров, мытье посуды или помощь на кухне, где не имеет значения, даже если человек не владеет языком на уровне выше среднего», — добавил Блаха.



Украинские беженцы составляют до пятой части персонала на этих должностях. «До войны ситуация была критической и неустойчивой. В результате конфликта в Чехию приехало много людей, в основном женщин, которые нашли работу в этом секторе», — рассказывает Блага.



«Украинцы сыграли довольно важную роль в заполнении вакансий в чешской экономике, особенно в менее квалифицированных профессиях», — подтвердил Ян Сотона, представитель Торговой палаты. По словам Сотоны, если они уедут после окончания войны, это вызовет значительный дефицит рабочей силы в отечественной экономике.



«Поэтому было бы целесообразно создать условия для более долгосрочной интеграции тех, кто хочет остаться здесь», — добавил Сотона. Затем и Пруза, и Блага критикуют условия, которые государство установило для специального долгосрочного проживания.



Это должно дать беженцам уверенность в том, что они смогут жить в стране в течение следующих пяти лет, а через определенный период времени смогут перейти на постоянное место жительства. Для получения специального долгосрочного вида на жительство необходимо зарабатывать 440 000 чешских крон брутто в год, или 36 600 чешских крон в месяц. В случае двух человек, например, матери с ребенком, то и вовсе минимум 45 800 чешских крон в месяц.



«Большинство работников не дотягивают до таких сумм, они астрономические для данных профессий», — говорит Блаха.



Беженцы, которые не удовлетворяют этим условиям, смогут остаться в Чехии под временной защитой. Однако временная защита будет действовать только один год — до конца марта 2026 года. Согласно планам Министерства внутренних дел, беженцы смогут оставаться в стране в течение определенного времени, но им придется перейти на тот вид проживания, который действует для всех остальных иностранцев.



«Это вызывает у людей, которых это касается, ужасный дискомфорт. С другой стороны, нам нужно, чтобы они знали, что смогут остаться здесь, что им стоит выучить чешский язык, пройти переподготовку, переехать куда-то», — сказал Пруза.



Он также упомянул проблему сложного признания квалификаций, из-за которой беженцы часто вынуждены работать на менее квалифицированных работах, хотя их образование позволяет им работать по более высокооплачиваемым специальностям.