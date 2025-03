В Чехии растут случаи издевательств на рабочем месте

«В 2023 году на издевательства приходилось 11,7 % сообщений, в прошлом году — уже 13 %», — говорит Ян Слама из платформы NNTB Don’t Let It Be, которая была создана как инструмент для выявления издевательств в школах и постепенно расширяет свою деятельность.



Слама опирается на данные более чем тысячи компаний по всей стране. Хотя общее количество сообщений в прошлом году несколько снизилось, например, доля сообщений о дискриминации сократилась с 4,5 до 2,9 %, а о сексуальных домогательствах — с 4,9 до 2,1 %, число случаев издевательств растет.



Вацлав Скала из Праги, например, столкнулся с подобными домогательствами, начав работать по внешнему совместительству в крупной компании за пределами столицы. «На собеседовании мне сказали, что транспорт до работы предоставляется. Будущей коллеге выделили служебный автомобиль в личное пользование, при этом подразумевалось, что она будет подвозить других сотрудников компании на работу и с работы», — рассказал он, описывая соблазн новой работы.



Поскольку он сам не водит машину, а общественный транспорт до места работы ходит долго и довольно нерегулярно, он решил воспользоваться этим. Но его коллега была другого мнения, она не хотела делиться своей машиной. И она начала бойкотировать его, высмеивая Скалу среди своих коллег.



«Самым ярким моментом было, когда коллега, увлекающаяся стрельбой, посмотрела на меня во время разговора и сказала, что стрельба не обязательно должна быть только стрельбой по мишеням», — рассказывает Скала, который вскоре после этого уволился с работы.



Между тем, издевательства не всегда исходят от коллег. Они могут исходить и от начальника, который либо не умеет управлять своей командой, либо хочет, чтобы сотрудник ушел сам и не просил выходного пособия.



«Но я не думаю, что основной причиной обычно является стремление избавиться от человека из-за этого», — говорит Иржи Ванасек, заместитель председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов.



По его словам, чаще всего речь идет о межличностных конфликтах, когда людям не приходится сидеть на рабочем месте. Жертвам издевательств часто приходится бороться с заниженной самооценкой и другими психологическими проблемами, которые они из-за этого испытывают.



Это также наносит ущерб компании.



Профсоюзы впоследствии занимаются случаями издевательств в своих консультационных центрах, причем в подавляющем большинстве случаев речь идет об издевательствах со стороны руководителей по отношению к подчиненным. «У нас были судебные иски по этому поводу. Речь идет о случаях, когда руководители целенаправленно упрекали подчиненных в том, что они недостаточно усердны и некачественно выполняют работу», — говорит Ванасек.



HR-эксперты часто отмечают, что издевательства не приносят пользы компаниям и снижают их эффективность. «Если источником травли является, например, член топ-менеджмента или директор компании, то плохая атмосфера может повлиять на всю компанию. Это показывает другим сотрудникам, что руководство терпимо относится к такому поведению», — говорит Людмила Фаткова, партнер по кадровым консультациям mBlue Czech.