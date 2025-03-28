Иностранный студент в Праге опубликовал в сети сообщение, которое напугало других. Полиция его задержала
31 марта 2025
11:30
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Пражская полиция задержала 26-летнего иностранного студента, подозреваемого в угрозе нападения на школу. Полиция расследует дело как насилие против группы людей и против отдельного лица и опасные угрозы, а также рассматривает ходатайство о направлении дела в суд для заключения студента под стражу.
В понедельник вечером сотрудники полиции задержали студента в его доме в центре Праги. Гражданство студента, точное место учебы, специальность и другие подробности его пребывания в Праге полиция не сообщила, так как расследование только начинается.
По данным Aktu.cz, предполагается, что студент является выходцем из одной из стран Ближнего Востока, возможно, из Ирана.
Причиной задержания стало сообщение о том, что молодой человек, обучающийся в одном из столичных университетов по программе обмена студентами, разместил в социальной сети фотографии и тексты, которые напугали его однокурсников.
Опасения по поводу того, что в понедельник в школе могло произойти нападение с применением насилия, были рассмотрены следователями, сообщил представитель полиции Ян Данек.
Мужчина был задержан спецназом по месту жительства. Полиция не назвала адрес, но на кадрах с места происшествия видно, что это был дом на Карловой площади. Полицейские не нашли оружия у студента.
«Он выложил в сеть фотографию с текстом, который наводил на мысль об опасности. Студенты боялись, что нападение неизбежно», — сказал Данек.
Ему грозит наказание в виде одного года лишения свободы.
По данным на утро понедельника, обвинения еще не были сняты. Если оно поступит, то, по словам пресс-секретаря, следователи рассматривают возможность обращения к прокурору с ходатайством о заключении молодого человека под стражу.
«Мы не исключаем, что подадим ходатайство о взятии его под стражу», — сказал Данек.
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