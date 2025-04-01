Огромная растрата в Министерстве обороны Украины. Миллионы были использованы для покупки отелей в Хорватии

Расследование антикоррупционного ведомства Украины подтвердило, что в период с 2022 по 2023 год Министерство обороны закупало продукты для солдат в два-три раза дороже, чем они стоили в магазинах Киева. Например, за одно яйцо министерство платило 17 гривен (около 10 крон).





Министерство закупило продовольственные наборы, содержащие 409 наименований по каталогу, но только 10% из них были нужными и востребованными. В основном это были овощи, крупы, мясо и бутилированная вода. Остальные товары, такие как специи, желатин и другие, практически не заказывались. Стоимость упаковки определялась средней ценой всех товаров в каталоге.









«Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на популярные продукты и занижать на малоиспользуемые или те, которые нельзя было заказать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой). Это означало, что, на первый взгляд, нарушения не было и цена набора не менялась. Но, например, картофель, который поставлялся тысячами тонн, продавался по завышенным ценам, а сезонные фрукты, которые практически не заказывались, стоили копейки, сообщает издание со ссылкой на источник в антикоррупционном ведомстве.

Согласно этому сценарию, миллионы гривен попали в карманы владельца двух подрядных организаций и сотрудника Министерства обороны, который «не заметил» странных цен в контрактах. Часть денег была использована для покупки отелей в Хорватии, сообщает «Украинская правда».





Изначально Министерство обороны заявило, что информация о завышенных ценах на продукты питания вводит в заблуждение и является манипуляцией. Тогдашний министр Алексей Резников все отрицал. Позже в интервью «Украинской правде» он признал, что был слишком эмоционален, и пообещал провести расследование. Но затем министерство оказалось в центре масштабного коррупционного скандала, который стоил Резникову поста министра.





Завышенные цены на продукты питания были лишь одной из его составляющих. Постепенно вскрылась коррупция при закупке военных боеприпасов на сумму почти 1,5 миллиарда гривен (почти 910 миллионов крон). Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов уволился из министерства, директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий подал в отставку.