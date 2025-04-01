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«Не позволяйте им отнимать у нас людей». Центры занятости не справляются с увольнениями

Новости 420on
3 апреля 2025
09:00
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План по сокращению численности сотрудников Бюро по трудоустройству предусматривает упразднение около 500 должностей. В среду представители каждого регионального управления обсудили с профсоюзами, сколько человек должно уйти в каждом регионе.
«Они представят план нам, и мы не будем его комментировать. Конечно, я не согласен с такой процедурой. Сделать нас еще слабее в это время — мы действительно не согласны с этим», — сказала Симона Стругова из профсоюза государственных органов власти, где она возглавляет секцию бюро по трудоустройству, имея в виду тот факт, что бюро по трудоустройству находятся в процессе трансформации.

Они постоянно увольняют сотрудников

Профсоюзный деятель рассказывает, что в прошлом году было заключено соглашение об упразднении 250 вакантных должностей. «Теперь они предлагают еще 250», — говорит Симона Стругова.

Между тем вопрос о том, откуда возьмутся деньги на повышение зарплат госслужащим, обсуждался в последние недели. «Основные переговоры ведутся между министром труда и социальных дел и министром финансов», — заявил Даниэль Криштоф, генеральный директор Бюро труда, в начале марта, когда он отказался комментировать возможные увольнения в присутствии журналистов.

В последние годы бюро по трудоустройству сокращают штат. Согласно отчету о деятельности, на 2024 год у них было запланировано 10 573 сотрудника. Однако в 2023 году их было более 12 000. Люди, работавшие по временным контрактам на проектах, финансируемых из фондов ЕС, должны были уйти.

Увольнения происходят в то время, когда центры занятости переживают серьезную трансформацию и переход на цифровые технологии.

С января, например, можно подать электронную заявку на регистрацию ищущих работу и пособие по безработице, но чиновники говорят, что система все еще отлаживается и вызывает проблемы.
В то же время чиновники готовятся к программе соседских детских групп, которую они начнут реализовывать в мае, и к реформе пособий, запланированной на следующий год. А также к новым полномочиям по выдаче рекомендаций по поддержке жилья в соответствии с Законом о жилищных пособиях.

«Мы считаем это огромной несправедливостью, весь январь, февраль и март мы работали с утра до ночи, пытаясь добиться того, чтобы клиенты получали пособие по безработице даже в этих неработающих системах», — говорит высокопоставленный сотрудник Бюро по трудоустройству, не пожелавший называть своего имени. Она объясняет, что просто общаясь с журналистом, она нарушает внутренний регламент.

«Не позволяйте им давать мне деньги, но самое главное — не позволяйте им забирать наших людей. Что толку в пяти тысячах крон, если я просто не справлюсь? Конечно, деньги — это хорошо, но когда нам повышают зарплату, а людей забирают, это демотивирует», — говорит другой клерк, работающий непосредственно с клиентами.
Чехия безработица чиновники
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