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Режиссер реалити-шоу «Обмен женами» может нести ответственность за самоубийство полицейского, постановил суд

Новости 420on
3 апреля 2025
10:00
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Суд в Опаве вынес приговор режиссеру сериала «Обмен женами». Согласно приговору, он несет ответственность за смерть полицейского, участвовавшего в съемках. Сотрудник полиции покончил с собой после восьми дней съемок. Режиссер Ян Б. оказывал давление на полицейского, чтобы сделать эпизод более интересным.
Deník.cz сообщает о приговоре, вынесенном в среду окружным судом в Опаве. Режиссер, снявший эпизод почти пять лет назад, был приговорен к 20 месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Приговор еще не окончательный. Осужденный подал апелляцию. Экспертные заключения показали, что полицейский не страдал психическими расстройствами, что должны были доказать кадры со съемок. Режиссер выразил сожаление по поводу случившегося, но в суде отрицал свою вину.

Трагический эпизод «Обмена женами», который так и не вышел в эфир, был снят в августе 2020 года. В этом популярном реалити-шоу две семьи обмениваются женами, причем каждая жена уходит в «новую» семью. 

Полицейский жил со своей семьей в Славкове, Опавский край, а его “женой” в сериале стала цыганка из Оломоуца.

Согласно более ранним сообщениям СМИ и заявлениям других людей, поначалу пара не ладила, но постепенно их отношения наладились. Однако после восьми дней съемок полицейский, служивший в спецподразделении по борьбе с беспорядками в Праге, был найден мертвым. Он покончил жизнь самоубийством, повесившись в лесу и оставив предсмертную записку.

Много лет назад сыновья полицейского заявили, что режиссер Ян Б. заставил их отца делать расистские заявления и инсинуации — очевидно, по поводу его "жены", которая была цыганкой. Режиссер хотел сделать весь эпизод более привлекательным и противоречивым для зрителей. Однако в итоге получилась трагедия, и эпизод остался в архиве.

«Режиссер пытался загнать его в угол вопросами, и ему пригрозили штрафом за остановку съемок. Мой отец сказал на камеру что-то против цыган, и это должно было звучать так, будто он расист», — рассказал один из сыновей.

Впоследствии офицер начал опасаться возможного уголовного преследования и потери работы. Кроме того, существовала угроза, что им заинтересуется Генеральная инспекция сил безопасности. Перед смертью он позвонил своему начальнику, чтобы узнать, как можно уволиться со службы.

Суд уже второй раз рассматривает это дело. В первый раз суд оправдал директора в 2022 году, но апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение и отменил приговор.
Чехия суды полиция
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