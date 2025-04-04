Ученые изучат рыбу с уникальной дыхательной системой, чтобы лучше понять эволюцию

Макроподы — одни из самых популярных аквариумных жителей. С научной точки зрения, они обладают уникальной дыхательной системой.«В то время как люди дышат через легкие, а рыбы — через жабры, у некоторых видов развились уникальные органы, которые позволяют им дышать немного по-другому. У макропода развит специальный лабиринтовый орган, который помогает ему более эффективно перерабатывать кислород», — говорит Петер Фабиан из Института экспериментальной биологии на факультете естественных наук Масарикова университета.Исследование дыхательного лабиринта представляет собой интересную для ученых эволюционную адаптацию, которая может дать фундаментальное представление о том, как организмы приспосабливаются к экстремальным условиям.Цель исследователей — понять механизмы возникновения этого органа дыхания и факторы, влияющие на его эволюцию.Эти вопросы настолько важны для мирового научного сообщества, что Фабиан получил грант в размере 28 миллионов крон от Human Frontier Science Program (HFSP) на три года исследований. Только 4% заявителей добиваются успеха в реализации своих проектов.Проект представляет собой международное сотрудничество между тремя лабораториями. В Чехии команда Фабиана обеспечивает секвенирование и анализ клеток. В Венгрии исследователи работают над изучением развития рыб, а в Японии — над их эволюционной биологией и адаптацией к различным условиям.Родина макропода — реки Китая и Вьетнама. Это серебристая рыбка с оранжевыми полосами, которая украшает многие аквариумы. Однако она отличается от других тем, что сначала у нее развиваются жабры, как у обычной рыбы, а затем ей необходимо начать дышать кислородом из воздуха.Природа, то есть эволюция, распорядилась так, что у макропода должен полностью сформироваться особый орган — дыхательный лабиринт. Если этого не происходит, рыба постепенно разрушается и в конце концов умирает.«Наша цель — понять этот принцип, почему этот механизм так важен и каково его реальное значение для жизни и функционирования этой рыбы. Мы также можем провести анализ на взрослой особи, где мы изолируем клетки и изучим, что в них происходит», — пояснил Фабиан.Затем ученые сравнят полученную информацию с тем, как все устроено у обычной рыбы.Более глубокое понимание процессов, связанных с образованием нового обнаруженного соединения, может дать ученым совершенно новый подход к работе в лаборатории. В конечном итоге исследователи смогут использовать их, в частности, в поиске новых и более эффективных лекарств.