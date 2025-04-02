США отключили спутники для вещания «Радио Свобода» на территорию России

Новости 420on 4 апреля 2025 14:00 206

США отключило спутник, транслировавший на территории России передачи «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», сообщил президент и исполнительный директор медиакорпорации RFE/RL Стивен Капус. Это еще одна мера администрации Трампа против «Радио Свобода».