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США отключили спутники для вещания «Радио Свобода» на территорию России

Новости 420on
4 апреля 2025
14:00
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США отключило спутник, транслировавший на территории России передачи «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», сообщил президент и исполнительный директор медиакорпорации RFE/RL Стивен Капус. Это еще одна мера администрации Трампа против «Радио Свобода».
«Мы пришли на работу сегодня (3 aпреля — прим.ред.) и увидели, что спутниковые сервисы, охватывающие территорию России, были отключены Агентством США по глобальным медиа (USAGM)», — заявил Капус, отметив, что USAGM затем проинформировало радиостанцию о том, что расторгло контракты на вещание.

Помимо России, телеканал также вещает на Украину, в страны Центральной Азии и Восточной Европы. «Я думаю, нет никаких сомнений в том, что администрация Дональда Трампа пытается заставить нас уйти. Я бы сказал, что это довольно ясно», — указал Капус.

Прекращение финансирования RFE/RL связано с решением американского президента Д. Трампа сократить до законодательно минимального уровня Агентство США по глобальным медиа (USAGM). Руководство радиостанции впоследствии подало в суд на USAGM в связи с запланированным шагом, и суд признал правоту RFE/RL. Затем USAGM заявило, что отменяет свое предыдущее решение о прекращении финансирования радио, и, таким образом, грантовое соглашение на этот финансовый год снова остается в силе. Однако американское агентство до сих пор не выплатило радиостанции эти средства.

Часть сотрудников пражской радиостанции «Радио Свобода» со вторника остались дома из-за проблем на работе. Из-за задержки финансирования RFE/RL отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Средства, выделенные Конгрессом на апрель, до сих пор не поступили.

В МИД Чехии, как стало известно в середине марта, обсуждались возможности оказания посильной помощи медийному концерну, если США перестанут финансировать собственную радиостанцию. Чешскую инициативу по сохранению работы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», как сообщил в конце марта министр по европейским вопросам Мартин Дворжак, поддержали уже 12 государств.
Радио Свобода Чехия США Россия
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