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Пасха 2025: как будут работать магазины в Чехии

Новости 420on
5 апреля 2025
19:00
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Пасха каждый год выпадает на разные даты. Кроме того, в пасхальные праздники некоторые магазины должны быть закрыты в соответствии с законом. Мы предлагаем вам ознакомиться с тем, когда в этом году будут отмечать Пасху в Чехии и в какие дни не получится делать покупки в магазинах.
Пасха — это главный христианский праздник, а также время народных традиций, связанных со встречей весны. Каждый год он обещает длинные выходные благодаря Страстной пятнице, которая в этом году выпадает на 18 апреля 2025 года, и Пасхальному понедельнику (21 апреля 2025 года).

Время работы магазинов

Хотя в Страстную пятницу магазины работают в обычные часы, в Пасхальный понедельник действует Закон об ограничении розничной торговли. Согласно этому закону магазины площадью более 200 кв. метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни. Поэтому крупные покупки лучше делать заранее, но в Пасхальный понедельник вы все равно сможете совершать покупки онлайн. Останутся открытыми автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах и на вокзалах.
Пасха Чехия магазины
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