Пасха 2025: как будут работать магазины в Чехии

Пасха — это главный христианский праздник, а также время народных традиций, связанных со встречей весны. Каждый год он обещает длинные выходные благодаря Страстной пятнице, которая в этом году выпадает на 18 апреля 2025 года, и Пасхальному понедельнику (21 апреля 2025 года).



Время работы магазинов



Хотя в Страстную пятницу магазины работают в обычные часы, в Пасхальный понедельник действует Закон об ограничении розничной торговли. Согласно этому закону магазины площадью более 200 кв. метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни. Поэтому крупные покупки лучше делать заранее, но в Пасхальный понедельник вы все равно сможете совершать покупки онлайн. Останутся открытыми автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах и на вокзалах.