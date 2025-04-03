Этой ночью в Чехии были заморозки, но ущерб урожаю в Моравии может быть небольшим

Заморозки могут повредить цветущие деревья на более низких высотах, особенно рискуют абрикосы. По словам метеорологов, сегодня ночью и утром в Полабье и окрестностях Праги, где многие деревья уже цветут, было морозно.



В Моравии и Силезии ветер и пасмурное небо помогли садоводам. «В южной Моравии даже на нескольких станциях — например, в Стражнице или Кобыли — температура опустилась лишь на несколько десятых ниже нуля, а на большинстве станций она достигла максимума в минус один градус Цельсия. Аналогичная ситуация сложилась в низинах Оломоуца, Пржерова и Остравы. Здесь ущерб может быть не очень большим», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом управлении.



Теплее всего было в Оломоуц-Голице, где температура всю ночь не опускалась ниже нуля. Но даже в Моравии и Силезии утренние температуры отличались — там, где дул не такой сильный ветер, температура опустилась ниже.



«Мы надеемся, что удалось сохранить как можно больше урожая. Следующая ночь также будет морозной, но будет больше облаков и меньше ветра», — добавили метеорологи.



После нескольких теплых дней, когда в выходные в Чехию пришел арктический воздух, резко похолодало, и Национальная метеорологическая служба Чехии выпустила предупреждение о заморозках на период вегетации. Оно действует до утра понедельника. Ежегодные весенние заморозки — одна из самых больших угроз для чешской фруктовой промышленности, и в последние годы они неоднократно досаждали садоводам. В прошлом году в Богемии замерзли почти все фрукты, а в Моравии ситуация была лишь немного лучше.



Садоводы и огородники пытались предотвратить гибель урожая от весенних заморозков, накрывая посевы неткаными материалами или используя портативные обогреватели, но зачастую тщетно. Более того, некоторые методы дорогостоящие и не гарантируют, что деревья не замерзнут.