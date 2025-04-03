Этой ночью в Чехии были заморозки, но ущерб урожаю в Моравии может быть небольшим
6 апреля 2025
09:30
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Этой ночью в Чехии было морознее, чем обычно, температура опустилась до минус одного-четырех градусов по Цельсию в низинах и до пяти градусов ниже нуля в долинах. В Моравии и Силезии было теплее, температура в основном составляла около минус одного градуса. Этому способствовали сильные ветры и большая облачность. По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), сегодня утром ущерб цветущим деревьям может быть незначительным. Ночь на понедельник также будет иметь решающее значение для садоводов.
Заморозки могут повредить цветущие деревья на более низких высотах, особенно рискуют абрикосы. По словам метеорологов, сегодня ночью и утром в Полабье и окрестностях Праги, где многие деревья уже цветут, было морозно.
В Моравии и Силезии ветер и пасмурное небо помогли садоводам. «В южной Моравии даже на нескольких станциях — например, в Стражнице или Кобыли — температура опустилась лишь на несколько десятых ниже нуля, а на большинстве станций она достигла максимума в минус один градус Цельсия. Аналогичная ситуация сложилась в низинах Оломоуца, Пржерова и Остравы. Здесь ущерб может быть не очень большим», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом управлении.
Теплее всего было в Оломоуц-Голице, где температура всю ночь не опускалась ниже нуля. Но даже в Моравии и Силезии утренние температуры отличались — там, где дул не такой сильный ветер, температура опустилась ниже.
«Мы надеемся, что удалось сохранить как можно больше урожая. Следующая ночь также будет морозной, но будет больше облаков и меньше ветра», — добавили метеорологи.
После нескольких теплых дней, когда в выходные в Чехию пришел арктический воздух, резко похолодало, и Национальная метеорологическая служба Чехии выпустила предупреждение о заморозках на период вегетации. Оно действует до утра понедельника. Ежегодные весенние заморозки — одна из самых больших угроз для чешской фруктовой промышленности, и в последние годы они неоднократно досаждали садоводам. В прошлом году в Богемии замерзли почти все фрукты, а в Моравии ситуация была лишь немного лучше.
Садоводы и огородники пытались предотвратить гибель урожая от весенних заморозков, накрывая посевы неткаными материалами или используя портативные обогреватели, но зачастую тщетно. Более того, некоторые методы дорогостоящие и не гарантируют, что деревья не замерзнут.
В Моравии и Силезии ветер и пасмурное небо помогли садоводам. «В южной Моравии даже на нескольких станциях — например, в Стражнице или Кобыли — температура опустилась лишь на несколько десятых ниже нуля, а на большинстве станций она достигла максимума в минус один градус Цельсия. Аналогичная ситуация сложилась в низинах Оломоуца, Пржерова и Остравы. Здесь ущерб может быть не очень большим», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом управлении.
Теплее всего было в Оломоуц-Голице, где температура всю ночь не опускалась ниже нуля. Но даже в Моравии и Силезии утренние температуры отличались — там, где дул не такой сильный ветер, температура опустилась ниже.
«Мы надеемся, что удалось сохранить как можно больше урожая. Следующая ночь также будет морозной, но будет больше облаков и меньше ветра», — добавили метеорологи.
После нескольких теплых дней, когда в выходные в Чехию пришел арктический воздух, резко похолодало, и Национальная метеорологическая служба Чехии выпустила предупреждение о заморозках на период вегетации. Оно действует до утра понедельника. Ежегодные весенние заморозки — одна из самых больших угроз для чешской фруктовой промышленности, и в последние годы они неоднократно досаждали садоводам. В прошлом году в Богемии замерзли почти все фрукты, а в Моравии ситуация была лишь немного лучше.
Садоводы и огородники пытались предотвратить гибель урожая от весенних заморозков, накрывая посевы неткаными материалами или используя портативные обогреватели, но зачастую тщетно. Более того, некоторые методы дорогостоящие и не гарантируют, что деревья не замерзнут.
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