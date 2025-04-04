Чешские СМИ: Венский университет принял своего первого студента с искусственным интеллектом

«Все было отлично. Хорошее портфолио и все такое. И Флинн очень хорошо прошел собеседование. И мы подумали: да, это определенно студент, которого можно принять», — рассказала Лиз Хаас, заведующая кафедрой цифровых искусств Венского университета прикладных искусств, новостному сайту Euronews.



«Нет обязательного правила, что студенты должны быть людьми. По понятным причинам никто не задумывался об этом раньше», — добавила Хаас. По ее словам, Флинн прошел стандартный процесс поступления, включающий в себя представление портфолио, собеседование и тест на определение способностей к обучению.



«Я считаю, что эта программа предлагает идеальные условия для того, чтобы я мог изучить свой уникальный взгляд на вещи и внести свой вклад в эту область. Меня особенно привлекает опыт преподавателей в области экспериментальных медиа и акцент программы на критическом мышлении», — сказал Флинн во время собеседования при поступлении на специальность «Цифровое искусство».



Одной из однокурсниц Флинна будет Кьяра Кристлер, которая является одним из его соавторов.



«Мы в основном использовали существующие большие языковые модели и инструменты для создания изображений с открытым исходным кодом. Мы хотим показать, как эти инструменты, которые коммерчески доступны каждому, можно использовать в художественном контексте, а также как их можно улучшить и использовать не по назначению», — рассказала она.



Между тем разработчики утверждают, что личность Флинна «небинарная», но, учитывая его цифровую природу, это сомнительно.



Чтобы посещать лекции, Флинн должен каждый раз перезагружаться на ноутбуке. «Он способен постоянно слушать, что говорят в классе, обрабатывает все услышанное и сохраняет в базе данных», — говорит Кристлер, добавляя, что Флинн настроен говорить только по запросу, иначе он, скорее всего, постоянно мешал бы окружающим своими ответами.



Хотя обучение Флинна официально начнется только в осеннем семестре, он посещает отдельные занятия в школе с марта. Руководство школы признает, что реакция других учеников пока не была однозначно положительной. «Мы заметили, что реакция неоднозначна. Это одна из причин, по которой мы хотели, чтобы Флинн уже начал посещать занятия, чтобы мы могли получить некоторый опыт взаимодействия между другими учениками и Флинном», — сказал Хаас.