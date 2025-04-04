На границах со Словакией ожидаются очереди из-за проверок против распространения ящура

Выборный напомнил, что на переходе в Ланжхоте устанавливаются дезинфекционные чаны для грузовиков. Он ожидает, что на границе будут формироваться колонны. Однако стоит набраться терпения и поменьше находиться на границе, сказал министр, говоря об угрозе для животноводческих хозяйств и о далеко идущих экономических последствиях, к которым, по его словам, приведет занесение болезни в Чехию.



В то же время Выборный призвал людей избегать посещения ферм и ранчо до пасхальных праздников и не приближаться к пастбищам.



Государство обновило планы действий на случай вспышки заболевания. На двух предприятиях, которые он не захотел назвать, ветеринары попытались смоделировать ситуацию. Для принятия дальнейших мер эксперты изучают опыт Великобритании, где ящур распространился несколько лет назад.



Выборный также подтвердил, что Чехия не будет действовать так же, как Словакия и Венгрия, где в случае вспышки заболевания выбраковываются все восприимчивые животные на фермах в радиусе трех километров. Ветеринарная администрация будет действовать индивидуально, сказал он. В пятницу в Словакии произошла шестая вспышка заболевания.



С полуночи пятницы все грузовики весом более 3,5 тонн должны въезжать в Чехию из Словакии только через пять отдельных пограничных переходов. В Моравско-Силезском крае это Мосты у Яблункова и Била, затем переход в Старом Грозенкове, Бреклав-Бродске на трассе D2 у Ланжхота и Годонин.



Как и прежде, транспортные средства, перевозящие животных, продукты животноводства и корма для животных, могут пользоваться четырьмя выбранными пунктами пересечения границы. Переход в Ходонине может использоваться для перевозки других товаров, не подлежащих обязательному обеззараживанию. Транспортные средства, перевозящие контролируемые товары, подвергаются более тщательной дезинфекции со стороны пожарной службы, чем другие. Все транспортные средства массой более 3,5 тонны оснащаются дезинфекционными ковриками.



Ящур — это высококонтагиозное тяжелое вирусное заболевание копытных животных, включая крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Она не обходит стороной и диких животных. Он передается при контакте с больными животными, через воздух и на поверхности людей, инструментов и транспортных средств. Последний раз болезнь была обнаружена в Чешской Республике в 1975 году. Риск передачи инфекции человеку очень низок или ничтожно мал.