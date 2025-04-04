Построить колодец дома станет проще и дешевле

Речь идет о колодцах или скважинах, предназначенных для обычных семейных домов, дач и загородных домов с годовым потреблением воды до шести тысяч кубометров. В случае с очистными сооружениями сокращение коснется тех, которые рассчитаны на 50 постоянно обслуживаемых человек.



Снижение позволит перевести колодцы и очистные сооружения в категорию простых построек. «Благодаря этому изменению отпадет необходимость в подробной проектной документации, а строительство не потребует согласования», — заявил министр регионального развития Петр Кулханек (от STAN).



Хотя государство вдвое снизит сборы, они все равно будут выше, чем в первой половине прошлого года. До начала июля, когда вступил в силу новый закон о строительстве, плата составляла всего 300 чешских крон.

Но министерство утверждает, что повышение необходимо, ведь платежи не повышались с 2005 года. Поэтому необходимо отразить инфляцию. Кроме того, в некоторых случаях повысилась сложность задач и затраты. По мнению Управления, чтобы сохранить низкий уровень сборов, необходимо переложить часть бремени на строителей.



Повышение административных сборов было одной из главных тем прошлогоднего запуска долгожданного нового строительного закона, наряду с неудавшейся оцифровкой строительных процедур.



Рост цен был вызван изменением системы определения границ зданий. Теперь она стала проще, но не учитывает каждый отдельный тип здания, то есть, например, многоквартирный дом, семейный дом, гараж или колодец. Вместо этого он делит их на четыре категории, для которых затем устанавливает плату.



В связи с этим изменением увеличилась плата и за другие здания. За разрешение на строительство гаража теперь нужно заплатить в пять раз больше, чем раньше, а именно пять тысяч крон. А плата за продление срока действия разрешения на строительство выросла с одной до двух тысяч. На эти вещи нынешнее сокращение вдвое не влияет.





Как и вышеупомянутая цифровизация, новая система не обошлась без проблем. Значительное число строителей пытались избежать резкого повышения стоимости, подавая заявки на получение разрешений до конца июня. Вместе с заявителями, обеспокоенными проблематичностью новых цифровых систем, это буквально перегрузило строительные органы.



Необоснованность платы в размере 10 000 крон за колодцы и очистные сооружения была признана вскоре после введения нового закона о строительстве тогдашним министром Иваном Бартошем. Он назвал это изменение недосмотром, который никто не заметил во время обсуждения.



Затем правительство провело снижение платы через дополнение к Закону об энергетике, также известное как lex OZE III. В марте этого года оно было окончательно утверждено депутатами, преодолев вето Сената.