Каждый 7-й чех имеет ограничения по здоровью. Страхование может решить проблему расходов

Инвалидность может настигнуть вас даже в относительно молодом возрасте. Она далеко не ограничивается пожилыми людьми.





Согласно данным, опубликованным Чешским статистическим управлением (ČSÚ), в прошлом году почти миллион человек имели ту или иную инвалидность в области передвижения, 581 000 — заболевания внутренних органов, 213 000 — проблемы со зрением и 167 000 — проблемы со слухом.



Среди повседневных дел наиболее сложными для них были перемещение и выполнение домашних обязанностей, а также походы по магазинам. 827 000 людей регулярно пользовались помощью другого человека. Но для 98 000 помощь была недостаточной или вообще отсутствовала, хотя они в ней нуждались.



Самой распространенной причиной отсутствия помощи была финансовая. В целом 23% людей с ограниченными возможностями испытывают нехватку средств. Это примерно 300 000 человек.



Варианты избежать подобных финансовых трудностей в будущем включают страхование от утери самостоятельности. Его предлагает, например, NN Životní pojišt’ovna. Пока это единственная компания, предоставляющая ее в полном объеме. Помимо существующих третьей и четвертой степеней полной или тяжелой несамостоятельности, она также включает страхование более низких степеней. То есть первой и второй степени зависимости от ухода.



Дополнительное страхование первой и второй степени предлагает ежедневная выплата, когда государство назначает вам пособие по уходу.



На долю выплат первого и второго уровней приходится более половины всех пособий по уходу, назначаемых взрослым. Однако по первому типу государство выделяет взрослым только 880 крон в месяц.



При коммерческом страховании на этот случай можно получать значительно больше в месяц как в легких, так и в более тяжелых случаях, причем взносы исчисляются сотнями крон.



К примеру, 35-летний гражданин заплатит около 403 крон в месяц за полис с выплатой 15 000 крон при тяжелой и 12 000 при легкой несамостоятельности. В 45 лет — уже 631 крону, а в 55 — 1 040 крон.

Это базовые цены, то есть до каких-либо скидок.



Страховые взносы за две высшие степени могут быть вычтены из налоговой базы в размере до 48 000 крон.



Для этой страховки нет никаких сверхстандартных ограничений. Для получения возмещения обычно требуется двухмесячный период ожидания, но если несамостоятельность наступила внезапно в результате несчастного случая, сердечного приступа или инсульта, ждать не придется. Даже сразу после подписания договора.



Страхование на случай длительного ухода, конечно, предлагают и другие компании, но в отличие от NN только от более высоких уровней зависимости. Например, Generali Česká pojišt’ovna, Kooperativa или Česká podnikatelská pojišt’ovna имеют его со второго уровня. Uniqa предоставляет его для третьей и четвертой степени.



Аналогичным образом KB Pojišt’ovna предлагает страхование ограниченной самодостаточности в рамках рискового страхования жизни до третьего и четвертого уровней для взрослых и второго, третьего и четвертого для детей.



У нее нет услуги для взрослых, по которому выплачиваются пособия, если назначено пособие по уходу. Оно есть только для детей, начиная со второго уровня зависимости. Поэтому нет точного эквивалента для взрослых, но в компании могут предложить, например, страхование на случай инвалидности.



В компании Kooperativa страхование на случай потери самостоятельности включает в себя и другие услуги, такие как консультации по вопросам получения пособий или поиска поставщика услуг по уходу. Исключения составляют заболевания, вызванные злоупотреблением алкоголем или наркотиками, а также травмы, полученные в результате попыток самоубийства.



Стоимость полного пакета при выплате в размере 15 000 крон в месяц для четвертого уровня, 10 000 крон для третьего уровня и 5 000 крон для второго уровня составляет 888 крон для людей в возрасте 40 лет, 1 172 кроны для людей в возрасте 50 лет и 2 033 кроны для людей в возрасте 65 лет.



Generali Česká pojišt’ovna имеет аналогичные исключения, включая несоблюдение режима лечения. Взнос для 35-летнего клиента, оформляющего ежемесячный аннуитет на сумму 10 000 крон для второго-четвертого уровня, составит около 200 крон в месяц, 50-летний клиент заплатит около 500 крон, а 65-летний — 900 крон. Тем не менее, компания Generali пока не предлагает вычитаемое из налогов страхование долгосрочного ухода.



Česká podnikatelská pojišťovna выплачивает компенсацию единовременно. Как правило, 35-летний клиент со страховой суммой в 1 миллион крон будет платить около 160 крон в месяц, 50-летний клиент — почти в два раза больше, а 65-летний — в пять раз больше.



Страхование не распространяется на общие исключения, такие как умышленное совершение преступления, активное участие в военных конфликтах или террористической деятельности. Цены на потенциальный аннуитет в размере 360 000 здесь варьируются между 708 и 1 913 кронами для тех же возрастных категорий.