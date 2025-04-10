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Революция на железных дорогах: автономный поезд выходит на маршрут в Чехии

Новости и статьи
12 апреля 2025
13:00
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На линию Копидлно — Дольни-Боусов на границе Краловеградецкого и Среднечешского краев вышел первый в Европе автономный поезд. Он управляется компанией AŽD.
На маршруте используется транспортное средство чешского производства. В соответствии с законодательством, поезд не может работать полностью без человеческого фактора, поэтому и в Edita, как называется новый транспорт, будет присутствовать машинист, который в случае необходимости возьмет управление на себя.

Автономный поезд Edita, экспериментальное железнодорожное транспортное средство с инновационными технологиями, оснащен камерами и датчиками, которые отображают окружающую обстановку и контролируют работу поезда.

Пассажиры впервые отправились в путь в субботу, 5 апреля, проехав в вагоне серии 010, который прошел полную реконструкцию. 

«Он оснащен дисплеями, на которых отображается онлайн-трансляция с камер», — говорит директор AŽD Зденек Хрдле.

Пассажиры уже знакомы с автономными поездами, например, по терминалам аэропортов или городским транспортным системам. Однако там они движутся по закрытым пространствам, защищенным заборами или тоннелями.

При полной автономности машинист не будет управлять поездом с обычной станции, а будет следить за его безопасностью со станции мониторинга. В случае возникновения проблем он сможет в любой момент вмешаться и остановить поезд с помощью аварийной кнопки.

Прежде чем линия начнет работать в таком режиме, необходимо доработать законодательство. В настоящее время машинист должен постоянно находиться в вагоне. Он не вмешивается в процесс движения, но через регулярные промежутки времени подтверждает свое присутствие нажатием кнопки. Если он не нажимает кнопку вовремя, поезд немедленно останавливается.

«Автономное управление — это вопрос региональных линий, поскольку на них проще внедрить эту технологию», — сказал Йиржи Свобода, генеральный директор администрации, признав, что первоначальные затраты на подобные проекты высоки. Но он предвидит их снижение в будущем.

«Кроме того, дело не только в том, будет там водитель или нет, но и в общем развитии технологий, обеспечивающих безопасность и плавность движения. Именно на это и должны быть направлены региональные линии», — добавил Свобода.

Поезд между Копидлно и Дольни-Боусовом будет ходить по открытой местности, где на его пути не будет переездов. AŽD будет эксплуатировать линию с апреля по октябрь по выходным и ежедневно в июле и августе.

«Мы будем работать на так называемом коммерческом риске, то есть край к нам не присоединился. Поэтому придется покупать билеты на наших станциях. Всегда будет три пары поездов. Полная стоимость проезда составит 50 крон за весь участок, детям, пенсионерам и студентам полагается скидка в половину стоимости, дети до 6 лет едут бесплатно», — рассказал директор Хрдле. Автономные поезда будут курсировать для пассажиров только по отдельным выходным.
поезда Чехия
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