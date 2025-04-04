Полиция конфисковала у обвиняемых по делу о коррупции в больнице «Мотол» имущество на сумму более 100 миллионов крон

Следователи преследуют два десятка человек по этому делу за преступления, связанные со взяточничеством, мошенничеством с субсидиями, отмыванием денег или нанесением ущерба финансовым интересам ЕС.



Одним из обвиняемых по делу о миллиардных закупках Motol является Милослав Людвик, многолетний директор больницы и бывший министр здравоохранения. Полиция также предъявила обвинения его заместителю Павлу Будинскому и Мирославу Янсте, влиятельному юристу и бывшему главе Чешского спортивного союза (ČUS).



«Решение об аресте имущества было принято в отношении нескольких обвиняемых по различным юридическим причинам и на общую сумму, значительно превышающую 100 миллионов чешских крон», — сообщила серверу Павласкова из Европейской прокуратуры (EPPO).



Сервер iROZHLAS.cz сообщил, что вскоре после ареста Мотоля полицейские изъяли 270 земельных участков, два дома, автомобили, квадроциклы, снегоход, а также арестовали его счета и ценные бумаги, у Янста конфисковали земельный участок в Хрустеницах, а у Людвика, согласно общедоступной информации, изъяли его автомобиль.



Дело находится под надзором Европейской прокуратуры, поскольку оно связано с субсидиями ЕС.



С июня 2021 года Европейская прокуратура расследует преступления, связанные с нанесением ущерба финансовым интересам Европейского союза, в 22 государствах-членах ЕС. Штаб-квартира EPPO находится в Люксембурге, а в Чешской Республике работает группа уполномоченных прокуроров, которые специализируются на делах о нецелевом использовании средств ЕС и отвечают за проведение расследований и судебное преследование. Они действуют совершенно независимо от национальных властей.