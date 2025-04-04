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Полиция конфисковала у обвиняемых по делу о коррупции в больнице «Мотол» имущество на сумму более 100 миллионов крон

Новости 420on
7 апреля 2025
14:30
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По указанию прокуратуры полиция изъяла у обвиняемых по делу о коррупции, связанному с контрактами в университетской больнице Мотол, имущество на сумму, «значительно превышающую» 100 миллионов чешских крон. Надзирающий прокурор Зденька Павласкова сообщила iROZHLAS.cz, что список арестованных активов может быть не окончательным.
Следователи преследуют два десятка человек по этому делу за преступления, связанные со взяточничеством, мошенничеством с субсидиями, отмыванием денег или нанесением ущерба финансовым интересам ЕС.

Одним из обвиняемых по делу о миллиардных закупках Motol является Милослав Людвик, многолетний директор больницы и бывший министр здравоохранения. Полиция также предъявила обвинения его заместителю Павлу Будинскому и Мирославу Янсте, влиятельному юристу и бывшему главе Чешского спортивного союза (ČUS).

«Решение об аресте имущества было принято в отношении нескольких обвиняемых по различным юридическим причинам и на общую сумму, значительно превышающую 100 миллионов чешских крон», — сообщила серверу Павласкова из Европейской прокуратуры (EPPO).

Сервер iROZHLAS.cz сообщил, что вскоре после ареста Мотоля полицейские изъяли 270 земельных участков, два дома, автомобили, квадроциклы, снегоход, а также арестовали его счета и ценные бумаги, у Янста конфисковали земельный участок в Хрустеницах, а у Людвика, согласно общедоступной информации, изъяли его автомобиль.

Дело находится под надзором Европейской прокуратуры, поскольку оно связано с субсидиями ЕС.

С июня 2021 года Европейская прокуратура расследует преступления, связанные с нанесением ущерба финансовым интересам Европейского союза, в 22 государствах-членах ЕС. Штаб-квартира EPPO находится в Люксембурге, а в Чешской Республике работает группа уполномоченных прокуроров, которые специализируются на делах о нецелевом использовании средств ЕС и отвечают за проведение расследований и судебное преследование. Они действуют совершенно независимо от национальных властей.
Прокуратура Евросоюз Прага коррупция Чехия Больницы
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