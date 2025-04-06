Опрос: чехи больше всего довольны услугами и меньше всего — уровнем коррупции

Аналогичные результаты были получены и в ходе опроса, проведенного в начале прошлого года.



70% людей удовлетворены ассортиментом предлагаемых товаров и услуг, а более 60% положительно оценивают культуру и транспортные услуги в Чешской Республике. Удовлетворенность также значительно преобладает над недовольством в области науки и исследований, соблюдения прав человека и здравоохранения — от 52 до 49% граждан удовлетворены. Около двух пятых граждан также положительно оценивают международные отношения Чехии, уровень жизни, безопасность и окружающую среду.



С другой стороны, в семи областях люди выразили гораздо больше недовольства, чем удовлетворения. Меньше всего они удовлетворены уровнем коррупции в стране: только 7% людей выразили удовлетворение нынешним состоянием, в то время как 65%недовольны. Аналогичные оценки были даны в отношении состояния государственных финансов, экономической преступности, общего настроения в обществе, политической ситуации и иммиграции. От половины до трех пятых респондентов оценили их негативно. 40% граждан также не удовлетворены функционированием экономики.



Согласно результатам CVVM, на уровень удовлетворенности существенно влияют возраст, образование, заявленный уровень жизни и общая удовлетворенность респондентов жизнью, а также их электоральные предпочтения. Так, наименее удовлетворенными являются представители старшего поколения, а также люди с низким уровнем образования и низким уровнем жизни.



«Удовлетворенность сферами, связанными с общественными проблемами, также сильно зависит от того, проголосовал бы респондент за движение ANO (недовольство) или за партии правящей коалиции (удовлетворение)», — заявили авторы опроса, который проводился с 24 января по 5 февраля среди 1 720 человек в возрасте от 15 лет и старше.