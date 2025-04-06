Чешская медицинская палата и другие организации призывают политиков ограничить доступность алкоголя в Чехии
8 апреля 2025
10:00
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Более 20 организаций, в том числе чешское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Чешская медицинская палата (ČLK), призвали политиков ограничить доступность алкоголя. Они хотят регулировать рекламу или места и время его продажи. Кроме того, они предлагают установить акцизные сборы в зависимости от доли алкоголя в напитке. На пресс-конференции их представители напомнили, что Чехия является одной из худших стран в мире по уровню потребления алкоголя, и в год от его употребления умирает до 7 000 человек.
«Это десятки тысяч госпитализаций, ущерб также сказывается на нашей экономике. Расходы, связанные с употреблением алкоголя, составляют около 40-50 миллиардов в год», — говорит Томаш Шебек, врач и основатель аналитического центра «Министр здравоохранения». По словам Петра Плевы, члена правления аналитического центра Rational Addiction Policy, большинство случаев домашнего насилия также связано с употреблением алкоголя.
«Несмотря на то, что алкоголь фактически является тяжелым наркотиком из-за своего профиля безопасности, он широко распространен в чешском обществе, даже когда его употребляют дети», — говорит Плева. По его словам, до 90 процентов детей впервые пробуют алкоголь с подачи родителей и в возрасте до 15 лет. Согласно полученным данным, о чрезмерном употреблении алкоголя сообщает почти половина старшеклассников.
«Алкоголь дешев, широко доступен и широко рекламируется», — сказала Зсофия Пустайова, глава чешского офиса ВОЗ. По сравнению со средним европейским показателем в 9,5 литра чистого алкоголя на душу населения в возрасте старше 15 лет, чехи выпивают почти на пять литров больше в год. Она также отметила, что значительная часть женщин в Чехии употребляет алкоголь и во время беременности.
Инициатива подготовила пять рекомендаций по улучшению ситуации. Она предлагает запретить рекламу алкоголя в интернете и на спортивных мероприятиях, а также ограничить время ее показа по телевидению и радио.
Следует ограничить продажу алкоголя, например, на автозаправочных станциях, возле школ и государственных учреждений, а также поздно вечером. Акциз должен основываться на уровне вредности, то есть на доле чистого спирта в напитке. Существующие меры, такие как запрет на продажу алкоголя детям, должны лучше соблюдаться. Также необходимы образовательные кампании.
Под обращением подписались Национальный институт психического здоровья и Чешская фармацевтическая палата. Обращение было адресовано премьер-министру Петру Фиале (ODS), большинству министерств и правительственному совету по здравоохранению.
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