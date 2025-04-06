Чешская медицинская палата и другие организации призывают политиков ограничить доступность алкоголя в Чехии

«Это десятки тысяч госпитализаций, ущерб также сказывается на нашей экономике. Расходы, связанные с употреблением алкоголя, составляют около 40-50 миллиардов в год», — говорит Томаш Шебек, врач и основатель аналитического центра «Министр здравоохранения». По словам Петра Плевы, члена правления аналитического центра Rational Addiction Policy, большинство случаев домашнего насилия также связано с употреблением алкоголя.



«Несмотря на то, что алкоголь фактически является тяжелым наркотиком из-за своего профиля безопасности, он широко распространен в чешском обществе, даже когда его употребляют дети», — говорит Плева. По его словам, до 90 процентов детей впервые пробуют алкоголь с подачи родителей и в возрасте до 15 лет. Согласно полученным данным, о чрезмерном употреблении алкоголя сообщает почти половина старшеклассников.





«Алкоголь дешев, широко доступен и широко рекламируется», — сказала Зсофия Пустайова, глава чешского офиса ВОЗ. По сравнению со средним европейским показателем в 9,5 литра чистого алкоголя на душу населения в возрасте старше 15 лет, чехи выпивают почти на пять литров больше в год. Она также отметила, что значительная часть женщин в Чехии употребляет алкоголь и во время беременности.





Инициатива подготовила пять рекомендаций по улучшению ситуации. Она предлагает запретить рекламу алкоголя в интернете и на спортивных мероприятиях, а также ограничить время ее показа по телевидению и радио.





Следует ограничить продажу алкоголя, например, на автозаправочных станциях, возле школ и государственных учреждений, а также поздно вечером. Акциз должен основываться на уровне вредности, то есть на доле чистого спирта в напитке. Существующие меры, такие как запрет на продажу алкоголя детям, должны лучше соблюдаться. Также необходимы образовательные кампании.





Под обращением подписались Национальный институт психического здоровья и Чешская фармацевтическая палата. Обращение было адресовано премьер-министру Петру Фиале (ODS), большинству министерств и правительственному совету по здравоохранению.