Тысячам чешских владельцев солнечных панелей грозят штрафы

«Большинство фотоэлектрических установок, зарегистрированных в конце прошлого года, имеют один комбинированный код EAN, если только владельцы сами не попросили его разделить», — говорит Алиса Горакова из ČEZ Group.





Однако с 1 июля, согласно законодательству, они должны иметь два кода EAN: потребления и производства. Кроме того, для последнего владельцы обязаны договориться с выбранным поставщиком о том, что он возьмет на себя ответственность за так называемое отклонение. Это разница между запланированным и фактическим производством, за которую взимается плата.



«Без этого шага электроэнергия не может быть продана или распределена. Но это касается и тех, кто по договору не имеет права на переток. Тот, кто не заключил договор с поставщиком, рискует получить штраф за несанкционированную поставку в сеть», — добавила Горакова.



В связи с этим ее компания обратилась к 60 000 своих клиентов. Примерно треть не ответила. «По нашим оценкам, на всем рынке это касается десятков тысяч домохозяйств, но конкретные цифры всегда предоставляют отдельные поставщики».



«С клиентами всегда связываются по электронной почте, и способ связи зависит от того, заключили ли они уже договор о покупке электроэнергии. Если да, то мы обеспечиваем переход их договора на новый EAN», — описывает процедуру Любомир Будный из E.ON.



Однако поиск поставщика может занять более месяца. «Можно ожидать, что по мере приближения крайнего срока они будут перегружены этими запросами. Поэтому не стоит оставлять все на последнюю минуту», — предупредил Томаш Кадлец. Кроме того, поставщики энергии не всегда обязаны удовлетворять запросы.



Поэтому владельцам солнечных батарей следует проверить, не был ли им уже присвоен новый производственный EAN. Те, кто подключил свои солнечные батареи после 1 июля 2024 года, уже получили его в своем контракте. Тем, кто установил фотоэлектрические панели до этой даты, производственный EAN выслал их дистрибьютор.



«Однако если кто-то считает, что у него нет производственного EAN, мы рекомендуем обратиться к дистрибьютору или решить этот вопрос с продавцом, то есть поставщиком электроэнергии, который возьмет на себя ответственность за отклонение», — говорит Горакова.



Что такое EAN

EAN, или European Article Number, — это уникальный 18-значный код. По его отдельным частям можно узнать, где находится та или иная точка потребления и кто дистрибьютор электроэнергии. Его можно найти, например, в счете-фактуре.



Продавцы могут определить, возьмут ли они на себя ответственность за отклонение и при каких условиях. «Переливы в сеть разрешаются местным дистрибьютором, который управляет электросетью в районе, куда попадает фотоэлектрическая установка. Последний проверяет, может ли он подключить резервную мощность к сети». Это связано с тем, что при перегрузке может произойти блэкаут, т.е. прекращение подачи электроэнергии.



ČEZ, например, гарантирует, что берет на себя ответственность за отклонение при генерации EAN только для своих клиентов, которые получают электроэнергию от нее в точке потребления, где подключена фотоэлектрическая установка.