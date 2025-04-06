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В Чехии в результате дорожной аварии погибли три человека

Новости 420on
8 апреля 2025
11:50
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Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей возле Горного Славкова в Соколовском районе в 10 часов вечера в понедельник. Автомобили столкнулись лоб в лоб возле бывшего фарфорового завода на дороге из Локета в Горный Славков. По данным полиции, 18-летний водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу.
«Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, в результате столкновения двух автомобилей», — рассказал Радек Хес, пресс-секретарь Карловарской региональной службы скорой помощи.

В одной из машин ехали три человека, а в другой — только 18-летний водитель. Единственной выжившей в аварии оказалась 47-летняя женщина-водитель автомобиля с экипажем из трех человек. Она была доставлена вертолетом в больницу в Пльзене.

По словам осведомленного источника, женщина получила серьезные множественные травмы, в том числе нижних и верхних конечностей, груди, головы, а также челюсти.

«Молодой водитель легкового автомобиля Volkswagen по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Ford», — сказал Ян Билек, пресс-секретарь региональной полиции Карловых Вар.

«В результате аварии 18-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых он, к сожалению, скончался на месте», — продолжил представитель полиции.

«Точные причины и обстоятельства этого трагического дорожно-транспортного происшествия все еще расследуются криминалистами», — добавил он.

По словам Патрика Жижки, пресс-секретаря Карловых Вар, автомобиль Ford с экипажем из трех человек после аварии остался на проезжей части, а Volkswagen с молодым водителем оказался на крыше. Дорога между Локтом и Горным Славковым была закрыта для расследования причин аварии. 
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