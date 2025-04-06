Безработица в Чехии в марте снизилась до 4,3%, количество вакансий увеличилось

Сезонная работа в строительстве и сфере услуг, например, уже начинает проявляться в занятости. «Однако мы видим различия между регионами, и требования компаний к вакансиям часто не соответствуют квалификации работников, ищущих работу. Главное — это переобучение соискателей и сотрудничество с работодателями», — говорит Даниэль Криштоф, генеральный директор ÚP.





Самый высокий уровень безработицы в марте составил 6,6% в регионе Усти-над-Лабем. В Моравско-Силезском крае он составил 6%, а в Карловарском крае — 5,3%. В Праге, напротив, уровень безработицы составил 3%, что является самым низким показателем в Чешской Республике. Однако Прага была единственным регионом, где уровень безработицы увеличивался месяц за месяцем. В среднем на одну вакансию в Чехии приходится около 3,5 соискателей.





Самый высокий уровень безработицы среди районов — в Мосте, где он составляет 9,3%. В Карвине этот показатель составляет 8,7%. Лучшими районами являются Прага-Восток и Прага-Запад, Рыхнов-над-Кнежноу, Пелгржимов, Бенешов и Злин, где уровень безработицы ниже 3%.





Работодатели больше всего заинтересованы в строительных рабочих, поварах, операторах погрузчиков и складских работниках, сборщиках, водителях грузовиков и тягачей, а также уборщиках. Больше всего рабочих мест предлагают работодатели в Праге — 23 480. За ней следует регион Центральная Богемия с почти 16 000 вакансий.





«По-прежнему очевидно, что спрос и предложение не совпадают по регионам, потому что, например, количество вакансий по так называемым дефицитным профессиям, предназначенным в основном для мужчин, значительно преобладает в реестре вакансий», — сказал Богдан Войнар, вице-президент Конфедерации промышленности Чешской Республики. По его словам, работодатели приветствуют увеличение объемов переобучения.