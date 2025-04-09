Падение рождаемости такое же сильное, как в 1990-е годы

Число людей, считающих, что наличие детей — это условие полноценной жизни, сократилось. Также стало меньше тех, кто планирует завести ребенка. При этом планы на рождение ребенка реализуются в двух третях случаев. Иржина Коуцоуркова, заведующая кафедрой демографии на факультете естественных наук Карлова университета, заявила об этом сегодня в Сенате на международной конференции по семейной политике и демографическому развитию.





В последние годы в Чехии снизилась как рождаемость, так и фертильность — количество детей, которых женщины рожают в течение жизни.



«Существует большая параллель с тем, что происходило в 1990-х годах. Спад идет так же интенсивно, как и в начале 1990-х. Тогда произошли фундаментальные изменения после смены политического режима и последующих экономических преобразований. Это сделало возможным продвижение новых ценностей. Молодые люди могли выбирать другие альтернативы, кроме родительства», — говорит Коуцоуркова. Однако, по ее словам, эксперты пока не располагают данными о нынешних преобразованиях и их причинах, и необходимо провести дополнительные исследования.



Во второй половине 1980-х годов, по данным Чешского статистического управления, ежегодно рождалось около 130 000 детей. Десять лет спустя их было около 90 000. После этого число постепенно росло, достигнув 114 000 в 2017 и 2018 годах. Затем оно снова упало.



В позапрошлом году родилось около 91 000 мальчиков и девочек. За прошлый год эксперты насчитали 82 000 малышей. Родители в основном относятся к малочисленному поколению, рожденному в 1990-х годах. Люди также откладывают родительство до более старшего возраста.





Фертильность — среднее число детей на одну женщину. В 2021 году оно достигло 1,83, что являлось одним из самых высоких показателей в Европе. По словам эксперта, условия были благоприятны как для молодых женщин, так и для более взрослых матерей, чтобы обзавестись еще одним потомком.



Почти четверть роста рождаемости была обусловлена третьими родами, а более половины снижения после 2021 года — отсутствием первого ребенка.



По словам эксперта, чешский спад повторяет тенденцию других развитых стран, где ситуация менялась уже в начале прошлого десятилетия. Это может быть связано с неуверенностью в экономическом развитии и растущими требованиями к безопасности.



Люди хотят получить работу и жилье, прежде чем заводить детей. «Раньше рождение первого ребенка было интуитивным, теперь его нужно тщательно планировать», — говорит Коуцоуркова. Она отметила, что решение обзавестись потомством также усложняется так называемым интенсивным воспитанием, когда матери и отцы задействуют как можно больше ресурсов, чтобы наилучшим образом подготовить ребенка к будущей жизни. Технологические изменения и способ знакомств также оказывают влияние.



Согласно результатам исследования «Современная чешская семья» Масарикова университета, в период с 2020 по 2022 год количество людей, желающих иметь детей, сократилось. Это соответствует 2 221 человеку в возрасте от 18 до 39 лет. Доля тех, кто планирует завести ребенка, снизилась с 58 до 51%, а среди тех, кто не имеет детей, — с 39 до 29%. По словам демографа, две трети из тех, кто планировал завести ребенка, успешно осуществили свои планы.



Люди больше не рассматривают родительство как жизненную обязанность, а скорее как возможность выбора. 41% молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет и 22% в возрасте до 29 лет согласны с тем, что женщинам для полноценной жизни необходимо потомство. В 2005 году этот показатель составлял 73%, а среди молодежи — 65%. В ходе последнего опроса 31% респондентов был убежден, что мужчинам для полноценной жизни нужны дети. В 2005 году так считали 55%.